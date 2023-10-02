Об этом в эфире телеканала "КИЕВ24" рассказал городской голова украинской столицы Виталий Кличко. Он подчеркнул, что среди вероятных причин аварии могут быть человеческий фактор, нехватка материалов или халатность, передает 24 Канал.
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Кличко высказался об обвале Дегтяревского моста
Мэр Киева отметил, что результаты исследований относительно точных причин инцидента на Дегтяревском мосту будут известны в ближайшее время. Эти результаты также сообщат общественности.
Подождите несколько дней, комиссия сможет дать четкий вывод, чтобы всем четко дать ответ. И нам тоже, потому что нам интересно что это – человеческий фактор, нехватка материалов или небрежность,
– заметил Кличко.
В то же время он подчеркнул, что обвал моста из-за некачественных материалов не рассматривался как возможная причина этого инцидента. По словам мэра, производителем балок для мостового перехода является компания "Ковальская", у которой, по мнению Кличко, хорошая репутация.
"Компания, которая занимается сейчас реконструкцией путепровода, работает с 2005 года, в ней насчитывается около 3 тысяч работников, 800 единиц техники. Она входит в пятерку крупнейших компаний в Украине, и такие работы она неоднократно выполняла", – отметил он.
Напоследок Кличко отметил, что городские власти должны предоставлять услуги и качественный сервис для киевлян, ремонтируя мостовые переходы и дороги, ведь без этого городская инфраструктура просто придет в упадок.
Что известно об обвале Дегтяревского моста в Киеве
- Обвал Дегтяревского моста на Шулявке в Киеве произошел вечером 30 сентября. Тогда на переправе проводились ремонтные работы, которые начали еще в июле 2023 года и должны были завершиться в ноябре того же года.
- В КГГА отметили, что причину этого инцидента на месте выясняют специалисты, пострадавших на месте происшествий – не было. Кроме того, по словам очевидцев, этот мост сложился "словно домино".
- В настоящее время этот инцидент расследуют киевские правоохранители. В свою очередь компания подрядчик, отвечавшая за реконструкцию этого мостового перехода, обязалась компенсировать все убытки от обрушения.