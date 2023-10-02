Инцидент случился на Шулявке, где во время монтажных работ обрушились конструкции Дегтяровского моста.
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Новые детали
В прокуратуре рассказали, что около 16:20 при установке седьмой балки она потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию, которая в свою очередь повлекла за собой падение следующих.
Началась цепная реакция, повлекшая повреждение ранее установленных мостовых балок и их падение на проезжую часть,
– отметили следователи.
К счастью, никто не пострадал.
В настоящее время идет расследование. Строителей уже опросили, также показания взяли у заказчика работ и назначили экспертизы.
"Росдорстрой" фигурирует в рамках еще одного уголовного производства
В отношении "Ростдостроя" продолжается уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами в течение 2021-2023 годов. Должностных лиц организации проверяют на причастность к завышению стоимости изделий, проведению некачественных работ и поставке некачественных материалов.
В Киеве обрушился мост: что известно
- Дегтяровский мост закрыли на ремонт 3 июня 2023 года. Сами работы начали в июле, а планировали закончить в ноябре 2023 года. Сооруженный еще в 1965 году мост находился в аварийном состоянии. Его хотели усилить дополнительными опорами.
- В "Киевавтодоре" прокомментировали ситуацию с обвалом. Там заявили, что ответственность за проведение работ на объекте несет непосредственно подрядчик.
- Между тем подрядчик заверил, что готов покрыть все убытки за свой счет.