Инцидент случился на Шулявке, где во время монтажных работ обрушились конструкции Дегтяровского моста.

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Новые детали

В прокуратуре рассказали, что около 16:20 при установке седьмой балки она потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию, которая в свою очередь повлекла за собой падение следующих.

Началась цепная реакция, повлекшая повреждение ранее установленных мостовых балок и их падение на проезжую часть,

– отметили следователи.

К счастью, никто не пострадал.

В настоящее время идет расследование. Строителей уже опросили, также показания взяли у заказчика работ и назначили экспертизы.

Обратите внимание! Реконструкцией моста занимается организация "Росдорстрой" по заказу "Киевавтодора".

"Росдорстрой" фигурирует в рамках еще одного уголовного производства

В отношении "Ростдостроя" продолжается уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами в течение 2021-2023 годов. Должностных лиц организации проверяют на причастность к завышению стоимости изделий, проведению некачественных работ и поставке некачественных материалов.

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