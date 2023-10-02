Інцидент трапився на Шулявці, де під час монтажних робіт обвалилися конструкції Дегтярівського мосту.
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Нові деталі
У прокуратурі розповіли, що близько 16:20 при встановленні сьомої балки вона втратила рівновагу, зламалася посередині і впала на сусідню конструкцію, яка у свою чергу спричинила падіння наступних.
Почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину,
– зазначили слідчі.
На щастя, ніхто не постраждав.
Наразі триває розслідування. Будівельників вже опитали, також покази взяли й у замовника робіт та призначили експертизи.
"Росдорстрой" фігурує в рамках ще одного кримінального провадження
Щодо "Ростдострою" триває кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами протягом 2021 – 2023 років. Службових осіб організації перевіряють на причетність до завищення вартості виробів, проведення неякісних робіт та поставки неякісних матеріалів.
У Києві обвалився міст: що відомо
- Дегтярівський міст закрили на ремонт 3 червня 2023 року. Самі роботи розпочали у липні, а планували закінчити у листопаді 2023 року. Зведений ще у 1965 році міст перебував в аварійному стані. Його хотіли посилити додатковими опорами.
- У "Київавтодорі" прокоментували ситуацію з обвалом. Там заявили, що відповідальність за проведення робіт на об’єкті несе безпосередньо підрядник.
- Тим часом підрядник запевнив, що готовий покрити всі збитки власним коштом.