Інцидент трапився на Шулявці, де під час монтажних робіт обвалилися конструкції Дегтярівського мосту.

Дивіться також У Києві після падіння з 24 поверху розбилися брат і сестра

Нові деталі

У прокуратурі розповіли, що близько 16:20 при встановленні сьомої балки вона втратила рівновагу, зламалася посередині і впала на сусідню конструкцію, яка у свою чергу спричинила падіння наступних.

Почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину,

– зазначили слідчі.

На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі триває розслідування. Будівельників вже опитали, також покази взяли й у замовника робіт та призначили експертизи.

Зверніть увагу! Реконструкцією мосту займається організація "Росдорстрой" на замовлення "Київавтодору".

"Росдорстрой" фігурує в рамках ще одного кримінального провадження

Щодо "Ростдострою" триває кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами протягом 2021 – 2023 років. Службових осіб організації перевіряють на причетність до завищення вартості виробів, проведення неякісних робіт та поставки неякісних матеріалів.

У Києві обвалився міст: що відомо