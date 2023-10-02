Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" розповів міський голова української столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що серед імовірних причин аварії можуть бути людський фактор, брак матеріалів чи недбалість, передає 24 Канал.

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Кличко висловився щодо обвалу Дегтярівського мосту

Міський голова Києва зазначив, що результати досліджень щодо точних причин інциденту на Дегтярівському мосту будуть відомі найближчим часом. Ці результати також повідомлять громадськості.

Почекайте декілька днів, комісія зможе дати чіткий висновок, для того, щоб нам чітко дати відповідь всім. І нам також, тому що нам цікаво, що це – людський фактор, брак матеріалів чи недбалість,

– зауважив Кличко.

Водночас він наголосив, що обвал мосту через неякісні матеріали не розглядали як можливу причину цього інциденту. За словами мера, виробником балок для мостового переходу є компанія "Ковальська", у якої, на думку Кличка, хороша репутація.

"Компанія, яка займається зараз реконструкцією шляхопроводу, працює з 2005 року, в ній налічують майже 3 тисячі працівників, 800 одиниць техніки. Вона входить до п'ятірки найбільших компаній в Україні й такі роботи вона неодноразово виконувала", – зазначив він.

Наостанок Кличко зазначив, що міська влада повинна надавати послуги та якісний сервіс для киян, ремонтуючи мостові переходи та дороги, адже без цього міська інфраструктура просто занепаде.

Що відомо про обвал Дегтярівського мосту в Києві