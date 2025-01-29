Деятельность Сергея Шайхета остается "незамеченной" из-за его связей с Татаровым, – Яхно

Отсутствие результатов служебного расследования и реакции правоохранительных органов на установленные журналистами факты в отношении Сергея Шайхета, начальника Департамента миграционной полиции Нацпола, могут быть связаны с его политической "крышей" в Офисе президента.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост в фейсбуке блогера Алены Яхно.

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В октябре 2024 года команда Bihus.info опубликовала расследование о генерале полиции Шайхете, который несколько раз в неделю много часов подряд проводит в спортивном комплексе. Для поездок на тренировки использует служебное авто с номерами прикрытия, которые по закону правоохранители должны использовать исключительно во время оперативной работы. Журналисты также показали видео, на котором Шайхет наблюдает за спаррингом Олега Татарова, заместителя главы Офиса президента.

Нормально ли это, что генерал полиции так много времени проводит в спортзале? Нормально, если он спарринг-партнер великого и могучего Татарова на тренировках по боксу. Ведь не может Татарова тренировать обычный фитнес-тренер. Только генерал! Кстати, злые люди опять таки врут, что Шайхет любит хвастаться в разговорах со своим окружением, что дружит с Татаровым. Мол, тот его "крыша",

– написала Алена Яхно.

Она напомнила, что в 2015 году Шайхет не прошел аттестацию и был уволен из полиции. Позже он обжаловал это решение в суде и восстановился в должности. В 2020 году возглавил ГУНП в Николаевской области. В начале полномасштабного вторжения России руководство областной полиции оставило в отделении полиции в Снигиревке оружие, документацию, печати, технику, автотранспорт, которые обязано было эвакуировать.

По установленным журналистами фактам еще в октябре 2024 года Нацпол начал служебную проверку, однако даже три месяца спустя ее результаты так и не обнародовали.

"И мы все догадываемся почему. Кому-то – санкции, а кому-то – дорогие авто, квартиры в элитных ЖК и всевозможные карьерные плюшки", – добавила блогер.

"И вот именно после этого "героического" про@ба и побега ему дали звание генерала, должность и довольно приличный кусок пирога", – говорится в сообщении.

В расследовании Bihus.info также говорилось о том, что Сергея Шайхета на служебном авто с оперативными номерными знаками часто можно увидеть на въезде и выезде из одного из самых дорогих киевских ЖК. Никакой недвижимости в этом комплексе руководитель Департамента не имеет. Зато там владеет квартирой и паркоместом его отец – Олег Шайхет. Площадь апартаментов – под 200 квадратов. Квартиру Шайхет-старший приобрел еще в 2020 году. Сейчас подобные квартиры в этом ЖК стоят от 1 миллиона долларов.

11 октября 2024 года Национальная полиция сообщила, что начала служебное расследование по изложенной журналистами информации. По результатам расследования в Нацполиции обещали принять "соответствующие решения".