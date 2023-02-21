Дейнега после назначения в Минобороны ищет команду для реформ

21 февраля 2023, 23:06
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Виталий Дейнега

Учредитель фонда "Вернись живым", назначенный заместителем министра обороны, ищет команду для реформ. Он назвал, в каких специалистах нуждается.

Дейнегу назначили заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. О наборе команды для работы объявил сам Дейнега.

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Уже сейчас могу сказать, что я буду нуждаться в кадровом усилении… Надо перебрать весь персонал и переписать штатную структуру,
– написал Дейнега.

Кого ищет Дейнега

  • Он отметил, что для начала нужен сильный HR или компания, предоставляющая соответствующие услуги.
  • Также новый замминистра ищет менеджеров с опытом государственного управления, юристов и тех, кто понимает, как работает государственный аппарат и ВСУ.
  • Кроме того, Виталий ищет в команду айтишников: программистов, архитекторов, PM и системных администраторов.

Виталий назвал три основных принципа для сотрудничества: честность, субординация и конкуренция. Резюме кандидатов должны проработать в течение нескольких недель. Их можно присылать по hr@mil.ua.

Что известно о назначении Дейнеги

  • Правительство на заседании 21 февраля утвердило кандидатуры новых заместителей министра обороны. Ими стали Виталий Дейнега и Андрей Шевченко.
  • Сам Дейнега прокомментировал свое назначение на должность заместителя и отмечал, что на то, чтобы войти в курс дел, нужно время.
Автор: Ольга Музика