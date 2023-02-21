Дейнега после назначения в Минобороны ищет команду для реформ
Источник:Виталий Дейнега
Учредитель фонда "Вернись живым", назначенный заместителем министра обороны, ищет команду для реформ. Он назвал, в каких специалистах нуждается.
Дейнегу назначили заместителем министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации. О наборе команды для работы объявил сам Дейнега.
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Уже сейчас могу сказать, что я буду нуждаться в кадровом усилении… Надо перебрать весь персонал и переписать штатную структуру,
– написал Дейнега.
Кого ищет Дейнега
- Он отметил, что для начала нужен сильный HR или компания, предоставляющая соответствующие услуги.
- Также новый замминистра ищет менеджеров с опытом государственного управления, юристов и тех, кто понимает, как работает государственный аппарат и ВСУ.
- Кроме того, Виталий ищет в команду айтишников: программистов, архитекторов, PM и системных администраторов.
Виталий назвал три основных принципа для сотрудничества: честность, субординация и конкуренция. Резюме кандидатов должны проработать в течение нескольких недель. Их можно присылать по hr@mil.ua.
Что известно о назначении Дейнеги
- Правительство на заседании 21 февраля утвердило кандидатуры новых заместителей министра обороны. Ими стали Виталий Дейнега и Андрей Шевченко.
- Сам Дейнега прокомментировал свое назначение на должность заместителя и отмечал, что на то, чтобы войти в курс дел, нужно время.