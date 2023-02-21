Так, Дейнегу призначили заступником міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Про набір команди для роботи оголосив сам Дейнега.
До теми Уряд призначив Дейнегу і Шевченка заступниками міністра оборони
Уже зараз можу сказати що потребуватиму кадрового посилення…Треба перебрати весь персонал і переписати штатну структуру,
– написав Дейнега.
Кого шукає Дейнега
- Він зазначив, що для початку потрібен сильний HR або компанія, яка надає відповідні послуги.
- Також новий замміністра шукає менеджерів з досвідом державного управління, юристів та тих, хто розуміє як працює державний апарат та ЗСУ.
- Крім того, Віталій шукає в команду айтішників: програмістів, архітекторів, PM і системних адміністраторів.
Віталій назвав 3 основні принципи для співпраці: чесність, субординація та конкуренція. Резюме кандидатів мають опрацювати протягом кількох тижнів. Їх можна присилати на hr@mil.ua.
Що відомо про призначення Дейнеги
- Уряд на засіданні 21 лютого затвердив кандидатури нових заступників міністра оборони. Ними стали Віталій Дейнега та Андрій Шевченко.
- Сам Дейнега прокоментував своє призначення на посаду заступника та зазначав, що на те, аби увійти в курс справ потрібен час.