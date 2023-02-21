Зазначимо, що раніше Кабмін України призначив першим заступником Олексія Резнікова генерала Олександра Павлюка. Який, до слова, виконував роль глави Київської ОВА до травня 2022 року.
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У Резнікова з'явилися два нові заступники
В уряді 21 лютого прийняли нові кадрові рішення. Зокрема Кабмін затвердив кандидатури заступників, які подав міністр оборони Олексій Резніков.
Мовиться про призначення засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги заступником з питань цифрового розвитку, а також журналіста Андрія Шевченка, який займатиметься питаннями євроінтеграції.
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Резніков хоче більш прозоро контролювати закупівлі
- Усі ротації в Міноборони свідчать про те, що Олексій Резніков добре розуміє свою відповідальність і намагається більш прозоро контролювати закупівлі. Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк.
- На думку радника, міністр оборони був зосереджений на комунікації з іноземними партнерами стосовно військової допомоги Україні. Водночас він майже не звертав увагу на закупівлі, проте це спричинило негативні наслідки.
- Михайло Подоляк зазначає, що пропозиція Резнікова дійсно може бути ефективною. Нововведення дозволять зробити механізм керування міністерством оборони прозорішим.