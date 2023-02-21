Зазначимо, що раніше Кабмін України призначив першим заступником Олексія Резнікова генерала Олександра Павлюка. Який, до слова, виконував роль глави Київської ОВА до травня 2022 року.

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У Резнікова з'явилися два нові заступники

В уряді 21 лютого прийняли нові кадрові рішення. Зокрема Кабмін затвердив кандидатури заступників, які подав міністр оборони Олексій Резніков.

Мовиться про призначення засновника фонду "Повернись живим" Віталія Дейнеги заступником з питань цифрового розвитку, а також журналіста Андрія Шевченка, який займатиметься питаннями євроінтеграції.

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