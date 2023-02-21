Напомним, что ранее Кабмин Украины назначил первым заместителем Алексея Резникова генерала Александра Павлюка. Который, к слову, исполнял роль главы Киевской ОВА до мая 2022 года.

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У Резникова появились два новых заместителя

В правительстве 21 февраля приняли новые кадровые решения. В частности, Кабмин утвердил кандидатуры заместителей, которые подал министр обороны Алексей Резников.

Речь идет о назначении основателя фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги заместителем по вопросам цифрового развития, а также журналиста Андрея Шевченко, который будет заниматься вопросами евроинтеграции.

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