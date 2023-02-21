Напомним, что ранее Кабмин Украины назначил первым заместителем Алексея Резникова генерала Александра Павлюка. Который, к слову, исполнял роль главы Киевской ОВА до мая 2022 года.
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У Резникова появились два новых заместителя
В правительстве 21 февраля приняли новые кадровые решения. В частности, Кабмин утвердил кандидатуры заместителей, которые подал министр обороны Алексей Резников.
Речь идет о назначении основателя фонда "Вернись живым" Виталия Дейнеги заместителем по вопросам цифрового развития, а также журналиста Андрея Шевченко, который будет заниматься вопросами евроинтеграции.
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Резников хочет более прозрачно контролировать закупки
- Все ротации в Минобороны свидетельствуют о том, что Алексей Резников хорошо понимает свою ответственность и пытается прозрачнее контролировать закупки. Об этом 24 канала заявил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.
- По мнению советника, министр обороны был сосредоточен на коммуникации с иностранными партнерами по военной помощи Украине. В то же время он почти не обращал внимания на закупки, однако это привело к негативным последствиям.
- Михаил Подоляк отмечает, что предложение Резникова действительно может быть эффективным. Нововведения позволят сделать механизм управления министерством обороны более прозрачным.