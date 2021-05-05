Сергей Дейнеко убежден, что контрабанда разъедает правоохранительную структуру Украины. По его словам, исправить ситуацию поможет криминализация этой незаконной деятельности.

Глава Государственной пограничной службы отметил, что "контрабандисты становятся настолько мощными и одиозными, что начинают коррумпировать пограничников, таможенников, работников СБУ".

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Контрабанда разъедает правоохранительную структуру государства. Я думаю, что когда первые 10 контрабандистов получат реальное тюремное заключение, то желающих этим заниматься станет гораздо меньше,

– сказал глава ГПСУ.

Сергей Дейнеко отметил, что противодействие контрабанде требует комплексного решения и участия широкого круга субъектов.

Он также добавил, что очень рад, что президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о криминализации контрабанды и надеется, что нардепы поддержат документ.

Обратите внимание! Сейчас в Украине за контрабандную деятельность предусмотрена только административная ответственность, то есть штраф.

Санкции против контрабандистов: коротко

СНБО 2 апреля ввел персональные санкции против "ТОП-10 украинских контрабандистов". 4 апреля президент ввел в действие решение СНБО. Он отметил, что эти люди – первая десятка контрабанды, но точно не последняя, которую накажут.

Владимир Зеленский заявил, что действия этих людей привели к миллиардным убыткам. Он добавил, что государственный бюджет недополучил около 300 миллиардов из-за деятельности контрабандистов.

Совет нацбезопасности 15 апреля решил ввести санкции против другой группы людей и компаний, причастных к контрабанде.

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