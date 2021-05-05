Сергій Дейнеко переконаний, що контрабанда роз'їдає правоохоронну структуру України. За його словами, виправити ситуацію допоможе криміналізація цієї незаконної діяльності.

Голова Державної прикордонної служби зазначив, що "контрабандисти стають настільки потужними й одіозними, що починають корумпувати прикордонників, митників, працівників СБУ".

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Контрабанда роз’їдає правоохоронну структуру держави. Я думаю, що коли перші 10 контрабандистів отримають реальне тюремне ув’язнення, то бажаючих цим займатися стане набагато менше,

– сказав глава ДПСУ.

Сергій Дейнеко наголосив, що протидія контрабанді вимагає комплексного вирішення та участі широкого кола суб'єктів.

Він також додав, що дуже радий, що президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про криміналізацію контрабанди та сподівається, що нардепи підтримають документ.

Зверніть увагу! Наразі в Україні за контрабандну діяльність передбачена лише адміністративна відповідальність, тобто штраф.

Санкції проти контрабандистів: коротко

РНБО 2 квітня запровадила персональні санкції проти "ТОП-10 українських контрабандистів". 4 квітня президент ввів у дію рішення РНБО. Він зазначив, що ці люди – перша десятка контрабанди, але точно не остання, яку покарають.

Володимир Зеленський заявив, що дії цих людей призвели до мільярдних збитків. Він додав, що державний бюджет недоотримав близько 300 мільярдів через діяльність контрабандистів.

Рада нацбезпеки 15 квітня вирішила запровадити санкції проти іншої групи людей та компаній, причетних до контрабанди.

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