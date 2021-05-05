Контрабанда роз'їдає правоохоронну структуру держави, – глава ДПСУ Дейнеко
Сергій Дейнеко переконаний, що контрабанда роз'їдає правоохоронну структуру України. За його словами, виправити ситуацію допоможе криміналізація цієї незаконної діяльності.
Джерело:"РБК-Україна"
Голова Державної прикордонної служби зазначив, що "контрабандисти стають настільки потужними й одіозними, що починають корумпувати прикордонників, митників, працівників СБУ".
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Контрабанда роз’їдає правоохоронну структуру держави. Я думаю, що коли перші 10 контрабандистів отримають реальне тюремне ув’язнення, то бажаючих цим займатися стане набагато менше,
– сказав глава ДПСУ.
Сергій Дейнеко наголосив, що протидія контрабанді вимагає комплексного вирішення та участі широкого кола суб'єктів.
Він також додав, що дуже радий, що президент Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт про криміналізацію контрабанди та сподівається, що нардепи підтримають документ.
Санкції проти контрабандистів: коротко
- РНБО 2 квітня запровадила персональні санкції проти "ТОП-10 українських контрабандистів". 4 квітня президент ввів у дію рішення РНБО. Він зазначив, що ці люди – перша десятка контрабанди, але точно не остання, яку покарають.
- Володимир Зеленський заявив, що дії цих людей призвели до мільярдних збитків. Він додав, що державний бюджет недоотримав близько 300 мільярдів через діяльність контрабандистів.
- Рада нацбезпеки 15 квітня вирішила запровадити санкції проти іншої групи людей та компаній, причетних до контрабанди.
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