Diia․City 3 года: как проект помог обороне и бизнесу во время большой войны и чего ждать дальше

Вместе с пятилетием Дии цифровая Украина отмечает третью годовщину проекта Diia.City – специального правового и налогового режима. Его цель – стимулирование развития ІТ-индустрии и превращение страны в ведущий технологический хаб Европы. Запущенный 8 февраля 2022 года, этот режим предлагает ІТ-компаниям благоприятные условия для ведения бизнеса, включая сниженные налоговые ставки и гибкие формы сотрудничества со специалистами.

Среди ключевых преимуществ Diia.City – возможность выбирать между налогом на прибыль по ставке 18% или налогом на выведенный капитал по ставке 9%, а также снижена ставка налога на доходы физических лиц в размере 5%. Кроме того, режим предусматривает использование гиг-контрактов, которые сочетают преимущества фриланса и социальные гарантии для ІТ-специалистов.

Хотя сейчас резиденты Diia.City – это большинство украинских технологических компаний, недоверие к проекту до сих пор остается, отмечают в Минцифре. О роли Diia.City во время большой войны, достижениях, проблемах и планах – читайте в материале 24 Канала.

Как Diia.City помогла оборонному сектору во время войны

Специальный правовой режим Diia.City, запущенный три года назад, играет ключевую роль не только в развитии технологического бизнеса, но и в укреплении обороноспособности и экономической устойчивости страны. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на мероприятии по случаю третьей годовщины Diia.City, где присутствовал 24 Канал.

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По словам главы правительства, еще до начала полномасштабной войны Diia.City была задумана как инициатива для привлечения технологических компаний к работе в Украине. Благодаря благоприятным налоговым условиям, альтернативным форматам сотрудничества со специалистами и эффективной защите интеллектуальной собственности, страна стала более привлекательной как для крупных международных игроков, так и для стартапов.

Впрочем, после вторжения России Diia.City получила еще одну важную функцию – поддержку оборонных технологий. По словам премьер-министра, правительство открыло доступ к резидентству для defense-tech компаний, и если до 2022 года их в Украине было всего около 20, то сейчас в режиме Diia.City уже работает более 240 таких компаний.

Это весомый показатель, и я благодарю бизнес, который не только развивается, но и помогает защищать нашу страну. Мы фактически создали новый технологический рынок в Украине,

– заявил Шмыгаль.

Премьер также подчеркнул, что IT-сектор является крупнейшим экспортером услуг в Украине, уступая по объемам экспорта только агропромышленному комплексу. По итогам прошлого года экспортная выручка IT-услуг составила 6,4 миллиарда долларов, что существенно укрепило экономическую устойчивость страны.

Шмыгаль отдельно остановился на развитии ключевых технологических направлений, которые поддерживает государство. В частности, defense-tech помогает модернизировать армию благодаря разработке умных дронов, роботизированных систем и автоматизированных решений. В сфере MedTech появились новые возможности для реабилитации раненых военных, включая масштабирование производства бионических протезов.

Премьер также отметил важность EdTech и искусственного интеллекта, который уже сейчас внедряется в образование, медицину и военную сферу.

Наши амбициозные планы предусматривают, что к 2030 году Украина войдет в тройку мировых лидеров по уровню интеграции решений на основе искусственного интеллекта,

– заявил глава правительства.

Кроме того, премьер-министр обратил внимание на перспективы развития BioTech и AgriTech, которые открывают новые возможности в биофармацевтике, восстановлении почв после разминирования и производстве биотоплива.

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По словам Шмыгаля, Diia.City продолжает совершенствоваться. Недавно пространство открылось для стартапов, а производители бионических протезов получили возможность стать резидентами. В будущем планируется расширить сферу действия Diia.City на научные парки.

Будущее Украины – это IT, инновации и технологии. Государство делает все возможное, чтобы украинские технологические компании работали стабильно, а в стране появлялись новые бизнесы. Это поможет нам сохранить лидерские позиции в высококонкурентном мире,

– подытожил премьер-министр.

От "цифровых антихристов" до благосклонности айтишников

По словам вице-премьера, главы Минцифры Михаила Федорова, Diia.City преодолел непростой путь со времен, когда представители церкви называли проект "цифровыми антихристами", а IT-сообщество протестовало против внедрения Diia.City.

Сейчас Diia.City – это один из элементов всей экосистемы, которую мы создаем для развития технологий и инновации в нашей стране. Мы запускаем много правительственных услуг, которые касаются бронирования, сервисов для получения предпринимателями многих услуг в Дие,

– добавил Федоров.



Инфографика Минцифры

Интересно! В интервью DOU руководитель проектного офиса Diia.City Наталья Деникеева рассказала, что 200 компаний покинули проект. В частности 60% вышли по инициативе Diia.City, 40% – по собственному желанию.

Федоров подчеркнул, что сегодня резидентами Diia.City являются более 1 550 компаний, а в них работают около 100 тысяч специалистов. Это составляет около 70% всей IT-отрасли страны. В частности есть:

18 міллиардов гривен уплаченных налогов за 2024 год и более 30 міллиардов гривен – за три года;

среди работников резидентов – 60% на трудовых договорах, 35% – на гиг-контрактах, 5% – на ФЛП, что положительно оценивает Федоров.

Сначала некоторые компании и их сотрудники сомневались, стоит ли присоединяться к Diia.City, но сегодня мы видим противоположную тенденцию,

– отметил глава Минцифры.

Вице-премьер также обратил внимание на финансовые показатели: за последний год налоговые поступления от резидентов режима выросли на 50%, а половина компаний перешла на модель налога на выведенный капитал, что позволяет им реинвестировать средства в собственное развитие.



"Это подтверждает, что архитектура проекта работает", – подчеркнул Федоров.

Отдельно он выделил роль Defence Tech-компаний в рамках Diia.City. По его словам, большинство технологических решений, которые являются game-changer на поле боя, создаются именно резидентами этого правового режима.



Михаил Федоров / Фото Минцифры

Федоров отметил, что во время общения с представителями украинских университетов заметна их готовность создавать новые научные парки и становиться резидентами Diia.City, что является частью плана Science City. Он также сообщил о работе над инициативой Diia.City Invest.

Отдельной целью, по его словам, является создание лучших условий для развития венчурных фондов в Украине. Несмотря на полномасштабную войну и многочисленные вызовы, важно думать о будущем, привлечении инвестиций и финансировании восстановления страны. Для этого, по его мнению, необходимо обеспечить понятные и удобные условия для работы венчурного капитала.

Вице-премьер также сообщил, что правительство планирует добавить в перечень разрешенных видов деятельности R&D и технические испытания, ведь многие украинские компании работают в сфере частных научных исследований.

Кроме того, ведется работа над TechBridge, направленным на развитие международного сотрудничества и популяризацию украинского технологического сектора.

В завершение Федоров поблагодарил компании, которые продолжают работать в Украине, инвестировать и создавать рабочие места, несмотря на все вызовы. "Без вас Украина не смогла бы развиваться и бороться за свою независимость", – подытожил он.

Что дальше с Diia.City

Первые три года режим Diia.City преодолел, как уже упоминалось, от недоверия до приверженности 70% IT-отрасли. Из этого можно представить, что проблема недоверия решена. Однако Александр Борняков отмечает, что, несмотря на распространенное представление о положительном отношении украинского IT-сектора к Diia.City и государству в целом, в отрасли все еще остается определенный уровень недоверия, особенно среди разработчиков. В то же время он убежден, что ситуация постепенно меняется.

Одной из ключевых проблем Борняков назвал нелогичность государственных процессов. Заместитель министра цифровой трансформации вспомнил опыт взаимодействия с бюрократическими системами в США.

Там все работает по понятному алгоритму: получение социального или налогового номера – все имеет смысл. В Украине же ты приходишь в учреждение и не понимаешь, кто и зачем это проектировал,

– отметил Борняков.

Один из приоритетов Минцифры Александр Борняков назвал упрощение регистрации бизнеса. Заместитель главы Минцифры рассказал, что, создавая фонд в США, он не сталкивался ни с какими непонятными преградами. В то же время в Украине процесс регистрации инвестиционного фонда настолько сложный, что, по его словам, "все построено так, чтобы ты его вообще не создавал". Предприниматели вынуждены тратить годы на борьбу с бюрократией.

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Сейчас команда министерства работает над инициативами, которые позволят значительно упростить запуск новых производственных предприятий, таких как заводы и фабрики. "Это вызовет много дискуссий и, возможно, даже хейта, но без этого мы не сможем двигаться вперед", – добавил Борняков.

По его словам, ключевая цель реформы – создание государственной системы, в которой граждане и бизнес не вынуждены будут задавать вопросы: "Почему здесь все так дебильно?". Он подытожил: "Мы стремимся создать среду, где процессы будут простыми и понятными. И для этого нам нужно совместно работать над этими изменениями."