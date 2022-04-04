Действие усиленного комендантского часа в освобожденных населенных пунктах Киевщины продлено
4 апреля 2022 , 18:39Читати новину українською
Источник:телеграм Алексея Кулебы
Власти Киевщины приняли решение продолжить действие усиленного комендантского часа в нескольких населенных пунктах, освобожденных от оккупационных войск.
В этот список вошли Броварской, Вышгородский и Бучанский районы. Об этом сообщили в гуманитарном штабе Киевщины.
Читайте также Кличко просит киевлян пока не возвращаться в столицуУсиленный комендантский час в Броварском, Вышгородском и Бучанском районах продлится до 6:00 утра 7 апреля.
В частности, на всей территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 4 апреля до 6:00 5 апреля.
Общие правила поведения во время комендантского часа: запрещается находиться на улицах и других общественных местах, передвигаться транспортом или пешком.
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