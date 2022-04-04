До цього списку ввійшли Броварський, Вишгородський та Бучанський райони. Таку інформацію повідомили в гуманітарному штабі Київщини.

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Посилена комендантська година у Броварському, Вишгородському та Бучанському районах триватиме до 6:00 ранку 7 квітня.

Зокрема, на всій іншій території Київської області комендантська година триватиме з 21:00 4 квітня до 6:00 5 квітня.

Загальні правила поведінки під час комендантської години: забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.

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