В укранских городах стали демонтировать памятники российским деятелям культуры. Все эти памятники спокойно себе стояли до начала российской карательной операции.

Путин – отец русофобии

До сих пор памятник Пушкину стоит в центре Тернополя, на якобы русофобской Галичине. Никто их не трогал и даже не думал сносить.

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Но после того, как Путин объявил "денацификацию" и убил тысячи жителей Украины – украинцы больше не хотят видеть на своих улицах никаких напоминаний о России. Даже таких.

Тупой кровожадный российский режим своими действиями добился совершенно противоположного эффекта. Посеял ненависть и отвращение к русским. Не только в Украине, но и во всем цивилизованном мире.

Тропа заросла – памятник оказался рукотворным

Причины и следствие

Они натурально бомбят наши дома и утверждают, что таким образом хотят сделать украинцев дружественным народом. Получают обратный эффект. Бесятся от этого еще больше.

Что в головах у этих психопатов? Кем нужно быть, чтобы не понимать очевидного – авиаударами нельзя добиться братских чувств. Насилие работает ровно наоборот.

Россия совершает геноцид украинской нации – смотрите видео: