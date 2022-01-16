Действия России мотивируют соседние с ней страны к вступлению в НАТО, – Кулеба

Дмитрий Кулеба убежден, что агрессивная риторика и действия России способствуют вступлению в НАТО соседние страны. И происходит это, по словам главы МИД Украины, несмотря на очевидные попытки Кремля нерасширения Альянса.

Как сказал Кулеба в интервью, на протяжении десятилетий Россия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ, и в той или иной форме подрывала безопасность почти всех соседних стран.

Важно В России заявили, что могут разместить наступательное вооружение на территории Украины

Глава украинского МИД подчеркнул, что парадокс в том, что именно действия России мотивируют соседние с ней страны стремиться к коллективной безопасности в НАТО.

Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало,

– сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО принимают исключительно сама Украина и 30 государств-членов Альянса.

"Украина свой выбор давно сделала. Мы стремимся вступить в НАТО. Это записано в Конституции и Стратегии внешнеполитической деятельности. Большинство украинцев поддерживают этот курс и поддержка продолжает расти. НАТО – это оборонный альянс, и он не тянет ни одной страны в свой состав принудительно", – добавил Кулеба.

Переговоры НАТО и России: что известно

10 января в Женеве прошли переговоры США и России относительно "гарантий безопасности".

Страна-агрессор требовала гарантий, что Украина, а также Грузия, никогда не будут в Альянсе. Однако представительница США Венди Шерман подчеркнула, что закрыть двери в НАТО не позволят.

Уже 12 января состоялись переговоры Россия – НАТО. Генсекретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что организация не собирается выполнять ультиматум России относительно нерасширения Альянса.

В Кремле в ответ заявили, что не видят смысла продолжать соответствующие переговоры.

Путин готовит нападение на Украину: смотрите видео