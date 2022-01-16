Действия России мотивируют соседние с ней страны к вступлению в НАТО, – Кулеба

16 января 2022 , 15:11
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Дмитрий Кулеба убежден, что агрессивная риторика и действия России способствуют вступлению в НАТО соседние страны. И происходит это, по словам главы МИД Украины, несмотря на очевидные попытки Кремля нерасширения Альянса.

Как сказал Кулеба в интервью, на протяжении десятилетий Россия создавала пояс конфликтов вдоль своих границ, и в той или иной форме подрывала безопасность почти всех соседних стран.

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Глава украинского МИД подчеркнул, что парадокс в том, что именно действия России мотивируют соседние с ней страны стремиться к коллективной безопасности в НАТО.

Если Путин хочет знать, почему соседи стремятся вступить в НАТО, ему достаточно посмотреть в зеркало,
– сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что решение о вступлении Украины в НАТО принимают исключительно сама Украина и 30 государств-членов Альянса.

"Украина свой выбор давно сделала. Мы стремимся вступить в НАТО. Это записано в Конституции и Стратегии внешнеполитической деятельности. Большинство украинцев поддерживают этот курс и поддержка продолжает расти. НАТО – это оборонный альянс, и он не тянет ни одной страны в свой состав принудительно", – добавил Кулеба.

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Автор: Альона Захарова