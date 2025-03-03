Трамп создает очень опасную ситуацию: враги США могут активизироваться

Для США могут возникнуть угрозы со стороны России и Китая, которые приказали своим разведкам усилить вербовку федеральных служащих в сфере нацбезопасности США, которые недовольны действиями Трампа по сокращению госаппарата. Российской агентуры разного уровня в США сейчас очень много.

Об этом заявил политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала, выразив мнение, что США вместо того, чтобы сосредотачиваться на стремлении унизить сейчас Украину, должны были бы больше внимания уделить другим делам, в частности быть осторожными в отношении своих противников.

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Враги США наготове

Лесной уверен, что даже патриотов, если они обижены, можно "перепрошить" так, что они будут самыми эффективными врагами своего государства. Эта тактика работает уже очень давно с момента появления спецслужб.

Сейчас деятельность США в направлении киберпротивостояния России в определенной степени сворачивается. Новая команда Трампа, со слов политолога, открывает свои ворота везде, однако закрывает их совсем не перед теми, перед кем нужно было бы.

Это очень опасная ситуация. Пока США занимаются одним делом, их враги точно не спят, они зайдут в их крепость. Когда наступит момент "Х", то могут произойти неожиданные моменты, но иногда они бывают необратимыми,

– озвучил Лесной.

Напомним, министр обороны США Пит Хегсет дал распоряжение руководству кибернетического командования генералу Тимоти Хоу прекратить кибероперации против России. Приказ главы Пентагона на Агентство национальной безопасности не распространяется.

Отметим, что Институт изучения войны сообщил, что Россия продолжает укреплять свои отношения с Китаем и Северной Кореей. Шойгу, секретарь Совета безопасности России, 28 февраля встретился с китайским лидером Си Цзиньпином и главой МИД Китая Ван И. А 27 февраля представители торгово-промышленной палаты Курской области подписали соглашение о сотрудничестве с коллегами из Пхеньяна (КНДР).