Какой замысел у Путина по Курской области: генерал армии в отставке о возможных действиях диктатора

Российский диктатор Владимир Путин не ожидал продвижения ВСУ в Курской области. Командование страны-агрессора растеряно и может прибегать к различным действиям.

Это могут быть диверсии и провокации, чтобы обвинить Украину. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии в отставке и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что подобные операции в других регионах России полностью дезориентируют врага.

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Какой замысел у Путина по Курской области

По словам генерала армии в отставке, Путин будет пытаться стабилизировать ситуацию в Курской области. С одной стороны – продолжать наступательные операции на территории Донецкой, Луганской, Харьковской и Запорожской областях, с другой – подтянуть резервы (ракеты, авиацию, дроны), чтобы локализовать украинский наступательный потенциал в Курской области.

В этом его убеждают Герасимов, командование и спецслужбы, которые планируют проведение специальных диверсионных операций и, возможно, провокаций, включая Курскую АЭС. Готовятся и военные комбинации, и шантаж Украины и обвинения нас в преступлениях, чтобы поднять против нас партнеров,

– пояснил Маломуж.

Он отметил, что это самый вероятный российский сценарий, ведь оккупанты не будут проводить системные наступательные операции в Курской области.

Благодаря этому, по словам генерала армии в отставке, Украина стабилизирует ситуацию на Покровском, Краматорском и Торецком направлениях.

Сейчас на этих участках фронта ВСУ отошли на инженерные позиции, то есть районы с укреплением, а там, где сейчас зашли россияне – обстреляны и уничтожены села и города. Украинские военные смогут наносить удары ракетными и артиллерийскими системами, а также с помощью дронов и авиации.

Поэтому идет переходный формат в этот период: или россияне будут продолжать наступления в Донецкой области и давить на Курск, или все-таки мы будем развивать наступательные операции на Курщине и россияне будут вынуждены снимать силы с фронта,

– отметил генерал армии в отставке.

Он добавил, что еще 3 – 4 подобных Курской операций в других областях России или операций на оккупированных украинских территориях приведут к полной дезориентации врага. Российские власти и командование и так уже растеряны.

Если что-то появляется нестандартное, они не знают как ориентироваться. А если нестандартное будет много раз в разных точках, они не будут знать, где брать резервы, если их и так нет,

– подчеркнул Маломуж.