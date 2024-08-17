Це можуть бути диверсії та провокації, аби звинуватити Україну. Про це 24 Каналу розповів генерал армії у відставці та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що подібні операції в інших регіонах Росії повністю дезорієнтують ворога.

Дивіться також Втратили контроль над частиною своїх територій: як події на Курщині вплинули на позицію Кремля

Який задум у Путіна щодо Курської області

За словами генерала армії у відставці, Путін буде намагатись стабілізувати ситуацію у Курській області. З одного боку – продовжувати наступальні операції на території Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областях, з іншого – підтягнути резерви (ракети, авіацію, дрони), щоб локалізувати український наступальний потенціал на Курщині.

В цьому його переконують Герасимов, командування та спецслужби, які планують проведення спеціальних диверсійних операцій та, можливо, провокацій, включаючи Курську АЕС. Готуються і військові комбінації, і шантаж України та звинувачення нас у злочинах, щоб підняти проти нас партнерів,

– пояснив Маломуж.

Він зауважив, що це є найімовірніший російський сценарій, адже окупанти не будуть проводити системні наступальні операції в Курській області.

Завдяки цьому, за словами генерала армії у відставці, Україна стабілізує ситуацію на Покровському, Краматорському та Торецькому напрямках.

Зараз на цих ділянках фронту ЗСУ відійшли на інженерні позиції, тобто райони з укріпленням, а там, де зараз зайшли росіяни – обстріляні та знищені села та міста. Українські військові зможуть завдавати ударів ракетними та артилерійськими системами, а також за допомогою дронів та авіації.

Тому йде перехідний формат в цей період: чи росіяни будуть продовжувати наступи в Донецькій області і тиснути на Курськ, чи все-таки ми будемо розвивати наступальні операції на Курщині й росіяни будуть змушені знімати сили з фронту,

– зазначив генерал армії у відставці.

Він додав, що ще 3 – 4 подібних до Курської операцій в інших областях Росії або ж операцій на окупованих українських територіях призведуть до повної дезорієнтації ворога. Російська влада та командування і так вже розгублені.

Якщо щось з'являється нестандартне, вони не знають як орієнтуватися. А якщо нестандартне буде багато разів в різних точках, вони не будуть знати, де брати резерви, якщо їх і так немає,

– підкреслив Маломуж.