Скандал с питанием в Минобороны: какие цены на продукты были в 2022 году

На фоне скандала с питанием для военных Анастасия Радина обнародовала цены на закупаемые Минобороны продукты. Речь идет о 2022 годе.

Радина – глава комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике – опубликовала каталоги цен на продукты по договорам Минобороны с поставщиками за 2022 год.

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Она отметила, что проблемы – есть. Цены "прыгнули" еще осенью 2022 года. В частности, Радина сравнила цены на картофель и капусту. В каталогах Минобороны цены существенно отличаются от средних потребительских цен, которые подавал Госстат.

Цены в каталогах Минобороны значительно, иногда вдвое, отличаются от средних потребительских цен на эти же овощи по данным Госстата. В первые месяцы полномасштабного вторжения цены на картофель и капусту из каталогов Минобороны иногда были в несколько раз ниже, чем цены на эти же овощи в каталогах, датированных осенью — после сбора урожая,

– заявила Радина.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике добавила, что не задает вопросов относительно цен в первый месяц полномасштабной войны. В то время приоритетом было сохранить поставки любой ценой.



Сравнение цен / график Анастасии Радиной

Радина добавила, что идет работа над законопроектом №8381. Его уже приняли в первом чтении. Нардеп отметила, что будет убеждать коллег поддержать введение так называемого "потолка" для закупочных цен на продукты на уровне потребительских цен по замерам Госстата.

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