Действительно ли Patriot был уничтожен во время массированных атак: Зеленский откровенно ответил

Ночью 17 июня враг нанес массированный удар по Киеву. Противник заявил, что ему удалось уничтожить систему Patriot на позициях в аэропорту Жуляны и Борисполь.

Во время общения с журналистами 20 июня глава государства опроверг заявление оrкупантов в отношении Patriot, передает 24 Канал.

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Что сказал президент

Владимир Зеленский подчеркнул, что в результате последних массированных ударов ни одна из систем Patriot не была ни уничтожена, ни повреждена. "То, что было в медиа, не соответствует действительности", – уточнил он.

Также президент рассказал, что примерно треть "Шахедов" сбивают мобильные огневые группы. "Мы начали использовать перехватчики. Четыре компании в Украине производят эти перехватчики. Из четырех компаний две – очень успешно", – добавил политик.

По словам Зеленского, Украина уже законтрактовала на этот год, несмотря ни на что, артиллерии, дронов дальнобойных и недальнобойных больше, чем в любой год этой войны.

К слову, если США прекратят военную помощь Украине, в частности, поставки ЗРК Patriot, это вернет ситуацию к 2022 году, когда нечем было сбивать российские баллистические ракеты.