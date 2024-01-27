Что означают призывы к прекращению огня: в ISW оценили мотивы Путина
Источник:ISW
В международных СМИ снова транслируют месседж о том, что Кремль якобы "посылает сигналы" готовности к переговорам о мире в Украине и обещание не мешать членству Украины в НАТО.
Данные об этом проанализировала американский Институт изучения войны (ISW). В частности, аналитики подчеркнули, что цели Кремля – контролировать Украину и ослабить НАТО – остаются неизменными.
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Вступление Украины в ЕС и НАТО является длительным процессом, который не развернется сразу после любого оговоренного прекращения огня. Россия может пытаться временно притворяться, что соглашается на эти требования, чтобы укрепить контроль над оккупированными территориями,
– говорится в отчете.
Там напомнили, что нет оснований считать, что Путин не откажется от каких-либо новых обязательств, ведь диктатор уже нарушил предыдущие обязательства России не нарушать суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым.
В ISW также отметили, что в Кремле могут притворяться, что заинтересованы в уступках касательно места Украины в западных институтах, тем самым пытаясь подтолкнуть Запад к уступкам относительно территориальной целостности Украины.
Что известно о "сигналах Путина"
- 25 января агентство Bloomberg опубликовало статью со ссылкой на близкие к Кремлю источники, что Путин через косвенные каналы якобы сигнализировал чиновникам США, что открыт для переговоров, в частности, относительно "соглашения безопасности" для Украины.
- А также якобы Путин, возможно, будет готов отказаться от своих требований "нейтрального статуса" Украины и не будет выступать против вступления Украины в НАТО.