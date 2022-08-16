россияне запустили фейк о попытках прорыва границ в Сумской области

Сейчас российские пропагандисты и разнообразные телеграм-каналы с сомнительной репутацией начали разгонять информацию о том, что российские ДРГ якобы пытались прорвать границу на Сумщине.

Информация о том, что россияне пытались прорвать границы Сумской области, не соответствует действительности. В Сумской ОВА подчеркнули, что это фейк.

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Какая сейчас ситуация в Сумской области

Россияне действительно не оставляют Сумщину в покое. Согласно информации Генштаба, они обстреляли из артиллерии село Сварково Сумской области. Кроме этого, враг пытается вести разведку с помощью БПЛА. Однако никаких ДРГ не было – оккупанты ведут обстрелы и запускают дроны исключительно с территории россии, с которой не посчастливилось граничить Сумской области.

Все заявления о попытках прорыва границы вражескими ДРГ в Сумской области – фейк,

– говорится в сообщении Сумской ОВА.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Россия оккупировала 145 населенных пунктов Сумщины. Однако в начале апреля ВСУ полностью освободили Сумскую область.

По состоянию на 14 августа зарегистрировано 865 уголовных правонарушений, связанных с действиями россиян в Сумской области. Также почти треть области была заминирована, поэтому разминирование продолжается до сих пор. К сожалению, сейчас на поле у села Грабовское взорвался комбайн, принадлежавший местному фермеру. Комбайнера в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Почти 2,5 тысячи объектов в регионе повреждены или разрушены, преимущественно это: дома, школы, садики, амбулатории. К сожалению, эта цифра постоянно увеличивается, ведь не проходит и дня без обстрелов приграничья.

Вчера было около 50 прилетов по области

В течение 15 августа россияне совершили 4 обстрела пограничных общин области: Шалыгинской, Хотинской и Зноб-Новгородской.

Зафиксировано 50 прилетов. К счастью, на этот раз обошлось без жертв и разрушений.

Стреляли из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и гранатометов.

Тем временем – ССО помешали настоящему прорыву оккупантов: смотрите видео