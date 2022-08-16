Інформація про те, що росіяни намагались прорвати кордони Сумської області не відповідає дійсності. У Сумській ОВА наголосили, що це фейк.

До теми До 200 щодня: кількість ворожих прильотів по Сумщині збільшується

Яка зараз ситуація на Сумщині

Росіяни й справді не полишають Сумщину у спокої. Згідно з інформацією Генштабу, вони обстріляли з артилерії село Сваркове Сумської області. Крім цього, ворог намагається вести розвідку за допомогою БпЛА. Проте жодних ДРГ не було – наразі окупанти ведуть обстріли та запускають дрони виключно з території росії, з якою не пощастило межувати Сумській області.

Усі заяви про спроби прориву кордону ворожими ДРГ на Сумщині – фейк,

– мовиться у повідомленні Сумської ОВА.

Нагадаємо, що від 24 лютого 2022 року росія окупувала 145 населених пунктів Сумщини. Проте на початку квітня ЗСУ повністю звільнили Сумську область.

Станом на 14 серпня зареєстровано 865 кримінальних правопорушень, пов’язаних з діями росіян на Сумщині. Також майже третина області була замінована, тож розмінування триває й досі. На жаль, нині на полі біля села Грабовське підірвався комбайн, який належав місцевому фермеру. Комбайнера у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Майже 2,5 тисяч об’єктів в регіоні пошкоджені або зруйновані, переважно це: будинки, школи, садочки, амбулаторії. На жаль, ця цифра постійно збільшується, адже не минає і дня без обстрілів прикордоння.

Вчора було близько 50 прильотів по області

Впродовж 15 серпня росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних громад області: Шалигинської, Хотінської та Зноб-Новгородської.

Зафіксовано 50 прильотів. На щастя, цього разу минулося без жертв і руйнувань.

Стріляли із мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню та гранатометів.

Тим часом – ССО завадили справжньому прориву окупантів: дивіться відео