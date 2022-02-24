Как действовать украинцам, которые сейчас находятся за границей: МИД дало рекомендации

Из-за вторжения России в Украину, Украэрорух принял решение о временном закрытии воздушного пространства для гражданской авиации. МИД предоставил рекомендации украинцам, которые сейчас находятся за границей.

Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) временно закрыло воздушное пространство Украины для гражданской авиации. МИД рекомендует украинцам, которые сейчас находятся за границей, в частности оставаться в местах временного проживания.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Что делать украинцам за границей

Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые сейчас находятся за границей:

оставаться в местах временного проживания;

временного проживания; следить за дальнейшим развитием событий:

зарегистрироваться в электронной системе "ДРУГ" ;

; поддерживать связь с посольствами и/или консульствами Украины на местах для дальнейших инструкций – их контакты указаны на главных официальных страницах веб-сайтов дипломатических учреждений.

Как действовать гражданам Украины за границей / Фото МИД Украины

Текст сообщения МИД Украины:

Из-за высокого риска авиационной безопасности, Государственное предприятие обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) приняло решение о временном закрытии воздушного пространства Украины для гражданской авиации.

В связи с этим рекомендуем гражданам Украины, находящимся за границей: