Политики договорились действовать сообща. Об этом Владимир Зеленский написал в твиттере 15 ноября.
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Зеленский рассказал о совместных действиях с Шарлем Мишелем
"Обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси, а также другие вызовы безопасности в регионе,
– написал президент.
Он пояснил, что во время разговора они договорились:
- согласовать дальнейшие шаги для урегулирования этого кризиса;
- действовать сообща против гибридных атак.
Кстати, 15 ноября спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что пограничники не зафиксировали попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину. Однако готовятся и к таким вариантам.
Мигранты на польско-белорусской границе: коротко
- Кризис на польско-белорусской границе начался 8 ноября. Именно тогда там заметили тысячи мигрантов. По состоянию на 15 ноября ситуация обострилась – Польша сообщила, что белорусы согнали к границе примерно 3,5 тысячи мигрантов.
- СМИ сообщили, что в ЕС утвердили новый пакет санкций против Беларуси.
- Из-за угрозы потока мигрантов к границе Украины 14 ноября в Луцке состоялось совещание. На нем обсудили вопросы обороны границы с Беларусью.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов охарактеризовал события на границе как "очередную спецоперацию России".
- 11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что белорусско-украинскую границу будут охранять 8,5 тысяч военных.
Полный текст публикации Владимира Зеленского:
Обсуждали с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси и другие вызовы безопасности в регионе. Договорились согласовать дальнейшие действия. Мы должны действовать вместе против гибридных атак.