Политики договорились действовать сообща. Об этом Владимир Зеленский написал в твиттере 15 ноября.

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Зеленский рассказал о совместных действиях с Шарлем Мишелем

"Обсудил с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси, а также другие вызовы безопасности в регионе,

– написал президент.

Он пояснил, что во время разговора они договорились:

согласовать дальнейшие шаги для урегулирования этого кризиса;

действовать сообща против гибридных атак.

Кстати, 15 ноября спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко заявил, что пограничники не зафиксировали попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину. Однако готовятся и к таким вариантам.

Мигранты на польско-белорусской границе: коротко

Кризис на польско-белорусской границе начался 8 ноября. Именно тогда там заметили тысячи мигрантов. По состоянию на 15 ноября ситуация обострилась – Польша сообщила, что белорусы согнали к границе примерно 3,5 тысячи мигрантов.

СМИ сообщили, что в ЕС утвердили новый пакет санкций против Беларуси.

Из-за угрозы потока мигрантов к границе Украины 14 ноября в Луцке состоялось совещание. На нем обсудили вопросы обороны границы с Беларусью.

Секретарь СНБО Алексей Данилов охарактеризовал события на границе как "очередную спецоперацию России".

11 ноября глава МВД Денис Монастырский заявил, что белорусско-украинскую границу будут охранять 8,5 тысяч военных.

Полный текст публикации Владимира Зеленского:

Обсуждали с Шарлем Мишелем ситуацию на границе ЕС и Беларуси и другие вызовы безопасности в регионе. Договорились согласовать дальнейшие действия. Мы должны действовать вместе против гибридных атак.