Ситуацию на границе Польши, Литвы и Латвии тоже отслеживают. Об этом рассказал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко.

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Движения мигрантов в направлении Украины не фиксируем, но к развитию ситуации готовимся,

– отметил Демченко.

Украина наготове

14 ноября в Луцке состоялось совещание, на котором обсудили вопросы обороны границы с Беларусью. Секретарь СНБО Алексей Данилов охарактеризовал события на границе как "очередную спецоперацию России". Чиновник добавил, что оружие против нелегальных мигрантов Украина может применять только, если опасность будет угрожать жизни украинских пограничников или военных.

В МВД не исключают вероятного вторжения мигрантов. Представитель ведомства сообщил, что с 2020 года между Украиной и Беларусью действует соглашение о реадмиссии. Оно предполагает, что нелегалы должны быть выдворены обратно.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что в приграничных областях Украины даже могут ввести чрезвычайное положение. Однако к этому прибегнут лишь при определенных обстоятельствах.

Что известно о миграционном кризисе