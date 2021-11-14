В частности речь идет об угрозах, которые могут возникнуть из-за обострения ситуации на польско-белорусской границе. Об этом глава МВД заявил на брифинге после совещания СНБО в Луцке.
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В приграничных областях могут ввести чрезвычайное положение
Денис Монастырский рассказал, что в участках, где возможно массовое присутствие мигрантов, возведут временные сооружения. Кроме того, сейчас:
- "определены места дислокации личного состава для усиления Пограничной службы, Национальной гвардии, Национальной полиции;
- определено взаимодействие с другими подразделениями территориальной обороны, общественных формирований по охране общественного порядка;
- именно они будут в координации защищать нашу государственную границу".
Как сказал секретарь СНБО, проработаны различные сценарии этих действий, вплоть до тех, чтобы вводилось чрезвычайное положение в этих приграничных областях,
– заявил Монастырский.
В частности глава МВД также заверил, что к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных с Востока и Юга.
Коротко о совещании СНБО по защите государственной границы
- 14 ноября в Луцке состоялось межведомственное совещание, на котором обсудили вопросы обороны границы с Беларусью. Алексей Данилов охарактеризовал события на границе как "очередную спецоперацию России". Ее цель – "расшатывание ситуации в Европе и на нашей границе".
- Секретарь СНБО заявил, что Украина готовится к различным сценариям развития ситуации на польско-белорусской границе.
- Добавил, что оружие против нелегальных мигрантов Украина может применять только, если опасность будет угрожать жизни украинских пограничников или военных.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что дельцы, которые за деньги будут переправлять беженцев, "будут отвечать серьезно по закону".