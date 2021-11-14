Зокрема мовиться про загрози, які можуть виникнути через загострення ситуації на польсько-білоруському кордоні. Про це глава МВС заявив на брифінгу після наради РНБО в Луцьку.
До теми Це точно не для нас, – Данілов відповів, чи застосовуватимуть зброю проти мігрантів на кордоні
У прикордонних областях можуть ввести надзвичайний стан
Денис Монастирський розповів, що в ділянках, де можлива масова присутність мігрантів, зведуть тимчасові споруди. Окрім того, наразі:
- "визначені місця дислокації особового складу для посилення Прикордонної служби, Національної гвардії, Національної поліції;
- визначена взаємодія з іншими підрозділами територіальної оборони, громадських формувань з охорони громадського порядку;
- саме вони будуть в координації захищати наш державний кордон".
Як сказав секретар РНБО, пропрацьовані різні сценарії цих дій, аж до тих, щоб запроваджувався надзвичайний стан у цих прикордонних областях,
– заявив Монастирський.
Зокрема глава МВС також запевнив, що до охорони кордону з Білоруссю не планують залучати військових зі Сходу та Півдня.
Коротко про нараду РНБО через щодо захисту державного кордону
- 14 листопада у Луцьку відбулася міжвідомча нарада, на якій обговорили питання оборони кордону з Білоруссю. Олексій Данілов схарактеризував події на кордоні як "чергову спецоперацію Росії". Її мета – "розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні".
- Секретар РНБО заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.
- Додав, що зброю проти нелегальних мігрантів Україна може застосовувати лише, якщо небезпека загрожуватиме життю українських прикордонників чи військових.
- Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що ділки, які за гроші переправлятимуть біженців, "відповідатимуть серйозно за законом".