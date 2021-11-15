Ситуацію на кордоні Польщі, Литви та Латвії теж відстежують. Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

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Руху мігрантів у напрямку України не фіксуємо, але до розвитку ситуації готуємося,

– зазначив Демченко.

Україна напоготові

14 листопада у Луцьку відбулася нарада, на якій обговорили питання оборони кордону з Білоруссю. Секретар РНБО Олексій Данілов схарактеризував події на кордоні як "чергову спецоперацію Росії". Чиновник додав, що зброю проти нелегальних мігрантів Україна може застосовувати лише, якщо небезпека загрожуватиме життю українських прикордонників чи військових.

У МВС не виключають ймовірного вторгнення мігрантів. Речник відомства повідомив, що з 2020 року між Україною та Білоруссю діє угода про реадмісію. Вона передбачає, що нелегали мають бути видворені назад.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що у прикордонних областях України навіть можуть ввести надзвичайний стан. Проте до цього вдадуться лише за певних обставин.

Що відомо про міграційну кризу