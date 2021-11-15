Політики домовились діяти спільно. Про це Володимир Зеленський написав у твітері 15 листопада.

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Зеленський допомовився про спільні дії з Шарлем Мішелем

"Обговорив з Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні ЄС і Білорусі, а також інші виклики безпеки в регіоні,
– написав президент.

Він пояснив, що під час розмови вони домовились:

  • узгодити подальші кроки для врегулювання цієї кризи;
  • діяти спільно проти гібридних атак.

До речі, 15 листопада речник Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що наразі прикордонники не зафіксували спроб нелегальних мігрантів потрапити з Білорусі в Україну. Однак готуються і до таких варіантів.

Мігранти на польсько-білоруському кордоні: коротко

Повний текст публікації Володимира Зеленського:

Обговорювали з Шарлем Мішелем ситуацію на кордоні ЄС та Білорусі та інші виклики безпеки в регіоні. Домовилися узгодити подальші дії. Ми повинні діяти разом проти гібридних атак.