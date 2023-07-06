Военный эксперт Владислав Селезнев подчеркнул, что российские захватчики, понимая сложность ситуации для них в Клещиевке, стягиваются на этот небольшой участок фронта все возможные силы и средства, которые могут собрать вокруг. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Уничтожаем артиллерию

Все свои силы враг бросает на то, чтобы не допустить выхода украинских защитников на трассу, соединяющую временно оккупированные Бахмут и Горловку. Он прилагает немало усилий, чтобы это реализовать.

Однако украинские силы действуют элегантно и диктуют в Клещиевке свои условия оккупантам, заставляя рефлексировать,

– подчеркнул военный эксперт.

Благодаря продвижению вперед украинских защитников россияне вынуждены раскрывать собственные огневые позиции артиллерии. Оккупанты активно используют артиллерийскую компоненту, а наши силы фиксируют местоположение российских пушек и работают в рамках контрбатарейной борьбы, чтобы уничтожить их артиллерийские позиции.

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Заняли господствующие высоты

"За последнее время враг несет значительные потери в частности артиллерии. Ежесуточно мы уничтожаем от 20 до 30 единиц артиллерии. Это создает значительные проблемы для противника, потому что он вынужден постоянно подтягивать новые пушки. Кроме того, он не может чувствовать себя в безопасности", – подчеркнул он.

Поскольку ожесточенные бои продолжаются к северу и югу от Бахмута, российские гарнизоны в самом городе вынуждены реагировать. Так, на некоторых участках в западной части Бахмута россиян уже нет. Они передислоцируются ближе к центру города.

"В то же время, наши силы вокруг Бахмута расположены на господствующих высотах и видят движение личного состава и техники врага в городе", – отметил Владислав Селезнев.

Обратите внимание! Заместитель командующего Восточной группировкой войск по стратегическим коммуникациям Сергей Череватый подчеркнул, что в Клещиевке "очень мощно работают" украинские силы и продолжаются тяжелые бои. Он подчеркнул, что судя по панике, царящей в пабликах россиян, "название Клещиевка для них будет очень символическим". Однако детали ситуации на этом направлении он не раскрыл.

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