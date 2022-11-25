Когда Украина вернется к старым графикам отключения света: в ДТЭК пообещали приятные новости

Из-за массированного ракетного обстрела критической инфраструктуры в Украине перестали действовать графики отключений света. Эксперты спрогнозировали, когда ситуация в энергосистеме может стабилизироваться.

В украинской энергосистеме до сих пор существенный дефицит электроэнергии, однако специалисты делают все возможное, чтобы урегулировать ситуацию. В эфире национального телемарафона глава ДТЭК Сети Александр Фоменко сказал, когда будет возможность вернуться к привычным графикам отключений тока.

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Следует подождать еще несколько дней

По словам Фоменко, к графикам, действовавшим до последней массированной атаки 23 ноября, мы вернемся, вероятно, уже очень скоро, а именно – в понедельник, 28 ноября.

Генерация продолжает наращивать мощность, поэтому велика вероятность, что лимиты будут увеличиваться и мы постепенно выйдем на графики действовавших до последней атаки ограничений. Ориентировочно где-то в понедельник,

– констатировал председатель ДТЭК.

Украина "заживляется" – энергетики работают

Напомним, что украинские энергетики восстанавливают поврежденные электростанции. В Международном агентстве по атомной энергетике отметили, что по состоянию на 25 ноября возобновили свою работу все атомные электростанции на территории нашего государства. В частности, речь идет о Запорожской, Южноукраинской, Ровенской и Хмельницкой АЭС.

Кроме того, гендиректор Yasno Сергей Коваленко констатировал, что из-за российских обстрелов есть случаи, когда у людей нет тока по несколько дней. Главная цель сейчас – сделать так, чтобы свет появлялся в каждом доме хотя бы на 2 – 3 часа.

После блекаута энергетики вернули систему для работы всего за 10 – 11 часов.



Как подготовиться к отключению света / Картинка 24 канала

Но важно что, несмотря на все проблемы, мы не сдаемся и готовы быть без тока круглосуточно ради победы в войне. Первая леди Елена Зеленская констатировала, что 90 процентов граждан Украины согласны 2 – 3 года жить со стабилизационными отключениями, лишь бы преодолеть врага.

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