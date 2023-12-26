Квартира, размером с ТЦ, и элитные авто: какие многомиллионные состояния декларируют нардепы

С 10 декабря 2023 года в Украине частично восстановили доступ к электронным декларациям. У них появились сведения о новом имуществе и многомиллионном состоянии народных депутатов.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов. Bihus.Info. В нем журналисты проанализировали декларации заместителя главы ОП Ростислава Шурмы, нардепа Вадима Столара, а также главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.

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Что декларировали нардепы

Журналисты рассмотрели несколько деклараций. nfr, первым фигурантом стал заместитель председателя ОП Андрея Ермака Ростислав Шурма. Он задекларировал квартиру стоимостью более 73 миллионов гривен. Ее размеры просто шокируют, ведь жилье – более 710 квадратных метров.



Шурма задекларировал элитную квартиру / Скриншот с видео

Квартира Шурмы расположена в закрытом ЖК премиум-класса на Печерских склонах. К слову, это не единственная квартира, которой владеет семья зама Ермака в этом комплексе. Шурма также владеет квартирой меньше – 53 квадратных метров за 3 миллиона. Кроме того, в этом ЖК Шурма имеет два паркоместа стоимостью около 600 тысяч гривен.

Выходит, что согласно декларации, жена Шурмы, а именно она является владельцем квартир и паркомест, "скупилась" только в этом ЖК на более 77 миллионов гривен. Журналисты отметили, что столько наличных денег мешало бы около 10 тонн. Согласно декларациям, семья стала владельцем элитного жилья в период 2020 – 2021 годов, когда Шурма ушел с должности гендиректора "Запорожстали" и перед тем, как он начал работать в Офисе Президента.

Кроме того, кроме элитной недвижимости, Шурма также задекларировала многомиллионную сумму денег. Так, он дал в долг брату более 167 миллионов гривен. Более того, жена Шурмы также дала в долг тому же брату немалую сумму – 43 миллиона гривен.

Также в расследовании были рассмотрены декларации действующего нардепа, бывшего члена ныне запрещенной партии "ОПЗЖ", Вадима Столара. Так стало известно, что он продал бизнес-центр "Парус". Кроме того, только в 2021 году семья Столара пользовалась 9 разными автомобилями, среди которых элитные Mercedes-Benz Maybach, Mercedes-Benz GLS 350, Toyota Land Cruiser 200, Bentley Continental. Общая стоимость всего кортежа семьи Столара составляет более 41 миллиона гривен.



Автомобили, которыми пользовался Столар в 2020 году / Скриншот с видео

Также из деклараций стало известно, что Столар хранил наличными свыше полумиллиарда гривен. К слову, этой суммы хватило бы на восстановление метро в Киеве. Более того, также журналисты обнаружили, что Столар как-то одолжил своей жене более 62 миллионов гривен.

Проанализировали журналисты и декларацию главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии. В частности, по его декларациям видно, что он стал владельцем Mercedes-Benz S 350 D. Кроме того, он взял в аренду Audi e-tron.