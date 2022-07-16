Украина отмечает годовщину провозглашения Декларации о государственном суверенитете

Сегодня, 16 июля, Украина отмечает провозглашение Декларации о государственном суверенитете. Уже исполнилось 32 года с момента, когда зародилась наша независимость.

16 июля 1990 года Верховный Совет РСФСР, "выполняя волю украинского народа к построению свободного независимого государства", одобрил Декларацию о государственном суверенитете Украины.

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Эта декларация стала важным шагом к независимости

Документ провозгласил суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти тогда еще Украинской республики в пределах ее территории, а также независимость и равноправие во внешних отношениях. Декларация стала важным шагом на пути к независимости, провозглашенной через год после этого – 24 августа 1991 года.

Декларация о государственном суверенитете предполагает самостоятельность, полноту и неделимость власти в Украине, а также независимость и равноправие во внешних отношениях, в решении вопросов науки, образования, культурного и духовного развития и экономическую самостоятельность.

Что такое государственный суверенитет и почему он важен: листайте для просмотра

"Мы снова должны бороться за право на существование Украинской государственности": руководители ОВА обратились к народу

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук подчеркнула, что это "один из важнейших документов самоопределения украинской нации". И хотя сегодня мы снова должны бороться за наши права и свободу, мы обязательно победим.

Сегодня мы стоим на защите наших прав, свобод и независимости. Мы сражаемся на всех фронтах. Устойчивость украинского народа поражает весь мир. Мы обязательно победим,

– написала она.

Глава Львовской ОВД Максим Козицкий добавил, что благодаря этой декларации государство имеет право реализовать отношения с другими государствами, заключать с ними договоры, обмениваться дипломатическими, консульскими и торговыми представительствами. И мы должны отстоять наше будущее.

Сегодня мы боремся за эти принципы на всех фронтах. Помним нашу историю. Отстоим наше достойное и независимое будущее. А государство-террорист погибнет,

– сказал он.

Глава ОВА Луганщины Сергей Гайдай вспомнил слова Вячеслава Чорновила, которые стали пророческими для нашего государства. Это слова о том, что предстоит еще большая и тяжелая борьба.

"Нас ждет большая и трудная борьба!" – эти слова Вячеслава Чорновила, инициатора принятия Декларации о государственном суверенитете Украины, к сожалению, стали пророческими для нашего государства,

– заметил Гайдай.

Он подчеркнул, что тогда, в 1990 году, была заложена основа нашей независимости. И, пройдя путь длиной в 32 года, "мы снова должны бороться за право на существование Украинской государственности", чтобы суверенитет как верховенство, самостоятельность, полнота и неделимость власти в пределах территории страны и ее независимость и равноправие во внешних сношениях "стали кодом нации навсегда".

Центр стратегических коммуникаций и безопасности поделился фотографиями от 16 июля 1990 года.

День принятия Декларации о государственном суверенитете:

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