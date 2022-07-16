16 липня 1990 року Верховна Рада Української РСР, "виконуючи волю українського народу до побудови вільної незалежної держави", схвалила Декларацію про державний суверенітет України.

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Ця декларація стала важливим кроком до незалежності

Документ проголосив суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади тоді ще Української республіки в межах її території, а також незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. Декларація стала важливим кроком на шляху до незалежності, яку проголосили через рік після цього – 24 серпня 1991 року.

Декларація про державний суверенітет передбачає самостійність, повноту і неподільність влади в Україні, а також незалежність та рівноправність у зовнішніх відносинах, у розв'язанні питань науки, освіти, культурного і духовного розвитку та економічну самостійність.

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"Ми знову повинні виборювати право на існування Української державності": очільники ОВА звернулись до народу

Очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук наголосила, що це "один із найважливіших документів самовизначення української нації". І хоч сьогодні ми знову повинні виборювати наші права та свободу, ми обов'язково переможемо.

Сьогодні ми стоїмо на захисті наших прав, свобод та незалежності. Ми боремося на усіх фронтах. Стійкість українського народу вражає увесь світ. Ми обов'язково переможемо,

– написала вона.

Глава Львівської ОВА Максим Козицький додав, що завдяки цій декларації держава має право реалізувати відносини з іншими державами, укладати з ними договори, обмінюватися дипломатичними, консульськими та торговельними представництвами. І ми повинні відстояти наше майбутнє.

Сьогодні ми боремося за ці принципи на усіх фронтах. Пам'ятаємо нашу історію. Відстоїмо наше гідне та незалежне майбутнє. А держава-терорист загине,

– сказав він.

Очільник ОВА Луганщини Сергій Гайдай пригадав слова В'ячеслава Чорновола, які стали пророчими для нашої держави. Це слова про те, що попереду ще велика та важка боротьба.

"Нас чекає велика і важка боротьба!" – ці слова В'ячеслава Чорновола, ініціатора ухвалення Декларації про державний суверенітет України, на жаль, стали пророцькими для нашої держави,

– зауважив Гайдай.

Він наголосив, що тоді, у 1990 році, були закладені підвалини нашої незалежності. І, пройшовши шлях довжиною у 32 роки, "ми знову повинні виборювати право на існування Української державності", щоб суверенітет як верховенство, самостійність, повнота і неподільність влади в межах території країни та її незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах "стали кодом нації назавжди".

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки поділився світлинами від 16 липня 1990 року.

День прийняття Декларації про державний суверенітет:

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