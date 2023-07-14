Подписана совместная декларация о поддержке Украины: интервью с Подоляком о саммите НАТО

В Вильнюсе 11 – 12 июля 2023 года состоялся саммит НАТО. Во время него достигли соглашения по региональным планам, где подробно описывается, как Альянс будет реагировать на российскую атаку.

О саммите НАТО в Вильнюсе в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Важно Дальнобойные ракеты, тысяча микродронов и ПВО: какое оружие получит Украина после саммита НАТО

Важность саммита НАТО

– НАТО чуть ли не впервые сказали конкретно, что Россия – террорист, Владимир Путин – виноват, а терроризм и Россия – это самая большая угроза человечеству.

Вильнюсский саммит НАТО – это исторический саммит, который дал "второе дыхание" НАТО. Они наконец-то осознали, что есть риски, с которыми надо бороться. Что нужно инвестировать в свою безопасность. А безопасность, которая мы думали, что существует по закрытому международному праву, – не существует.

НАТО четко показало, что есть враг. Конкретный, который стоит за системным террористическим проявлением. Это Россия. Просто они еще не до конца осознали это с аналитической точки зрения. То есть, если не будет влияния на глобальный политический процесс России, то существенно снизится и террористическая активность разных форматов. Ведь Россия является донором мирового терроризма.

К сожалению, до этого пока не дошли, потому что соответственно после этого следовало бы сказать, что Россия, по меньшей мере, является спонсором терроризма.

НАТО говорит о том, что безопасности в Европе нет, ее нужно построить. Таким образом, необходимо реанимировать концепцию НАТО в полном объеме. То есть увеличивать инвестиции в военную промышленность, улучшение армии. Выяснили, что оружия недостаточно.

Потому что при том объеме военных действий, которые есть в Украине, ни одна страна, даже НАТО, коллегиально не способна обеспечить паритетное количество оружия.

Кроме того, все, что касается Украины, получило четкие юридические контуры. Долгосрочные стратегии для нас очень важны. Они означают, что действительно украинская армия будет элементом натовского общего пространства. Долгосрочные экономически-военные отношения как раз об этом.

Произошла и гораздо более глубокая политико-взаимная интеграция. Совет Украина – НАТО означает, что Украина может затрагивать любые вопросы безопасности и они в консультационном формате будут обсуждаться всеми членами НАТО.

Даже если Венгрия скажет "а баба Яга против", это нас уже не будет обходить. Украина будет инициатором и другие страны, несмотря на то, что говорит Венгрия, – будут принимать соответствующие решения.



Саммит НАТО / Фото ОП

Также Украина наконец-то избавилась от дополнительного бюрократизма в виде Плана действий по вступлению в НАТО (ПДЧ). Это достаточно интересная "фишка", которую придумали, мне кажется, фантастические аналитики госпожи Меркель.

Она говорила, что двери якобы открыты, но там есть Россия, поэтому нужно что-то придумать, чтобы усидеть на двух стульях. Одновременно будем говорить о демократии, поэтому, если суверенное государство захочет вступить в НАТО, мы скажем, что двери открыты для вас. Но в то же время будем учитывать Россию. "Два стула", две разные позиции и это получило название ПДЧ.

Сделаю ремарку относительно реформ, Украина осознает, что ей нужна трансформация государственных институтов и правоохранительной, судебной системы и антикоррупционных органов, которые на сегодняшний день еще не максимально эффективны. А также относительно существенного сокращения функций государства, позволяющих чиновнику монетизировать свои распределительные обязанности.

Мы осознаем, что наше государство сегодня не является эффективным сервисным. Нужно пройти определенный путь для того, чтобы оно таким было. Мы сами будем это делать, потому что хотим жить в комфортной среде, особенно после войны.

Эта война оплачена такой ценой, что должна привести к другому качеству жизни в Украине. Будем трансформировать свою политико-государственную систему, пока она не будет соответствовать цене, которую люди заплатили за право быть свободными.

Все это четко зафиксировало, что НАТО понимает историчность момента, понимает, что ключевым вызовом глобальной системы является Россия. Не берем другие страны, потому что их поведение зависит от того, как быстро и на каких условиях закончится война.

Если эта война закончится с помощью НАТО и разгромом России, которая пойдет на трансформацию, то существенно увеличится эффективность глобального и контура безопасности. Не зависимо от того, что он должен трансформироваться.

Опять же, если Россия получит "передышку", как они говорят, то Минск-3 в каком-нибудь виде будет означать, что глобальная система безопасности полностью разрушена, ее больше не существует. Тогда можно ожидать существенного увеличения проявлений терроризма, локальных и глобальных конфликтов и наглости таких стран как Россия.

Смотрите полное видео с Михаилом Подоляком на ютубе 24 Канала:

– Давайте об ожиданиях. Когда Владимир Зеленский ехал на саммит НАТО, украинцы надеялись, что нам дадут листочек, на котором будет написано, что мы берем вас в НАТО. Якобы сегодня победа, а завтра – вступление в НАТО. Затем мы видели сообщение Зеленского, который в первый день саммита отметил, если все формулировки уже приняли и согласовали, то для чего мы там будем.

Поэтому в первый день мы немного упали духом. На второй день должны были состояться подписания гарантий безопасности Украины, но почему-то не произошло.

Подписана общая декларация о поддержке Украины странами "Большой семерки" и другими странами. Надо чуть меньше пафоса. Посмотрим с практической точки зрения, что произошло.

Мы сейчас в состоянии войны, а война – это эмоция. Президент является частью тех эмоций, которые сегодня испытывают украинцы. Эмоция, которую предлагает президент Зеленский глобальному политическому процессу, необходима. Для того чтобы он перестал бюрократизироваться. Эта эмоция была необходима для входа на саммит, для того, чтобы обозначить, что хочет получить Украина.

Что касается прагматического. Нам прямо сказали на разных уровнях, разными действиями – и Столтенберг, и господин Байден, и другие – выигрываете войну и становитесь членом НАТО. Без сомнения, обязательно станете членом НАТО.

Далее они делают следующие шаги:

дают нам долгосрочные гарантии,

ситуативные гарантии,

конкретные оружейные пакеты.

Йенс Столтенберг, абсолютно сознательный, проукраинский человек, четко сказал, что мы должны получить ПВО, ATACMS, новые пакеты вооруженной помощи. И Франция сделала фундаментальный шаг – отдала нам дальнобойные ракеты SCALP.



Йенс Столтенберг / Фото NATO

Альянс предоставил Украине пакеты помощи, долгосрочные программы переформатирования армии, взял на себя денежные обязательства, чтобы Украина и сегодня и завтра имела военные возможности противостоять любому.

Более того, на саммите подписали декларацию о поддержке Украины. В нем говорится, что на любом уровне любые консультации и двусторонние поддержки будут в полном объеме, пока мы не выиграем войну.

Для меня несколько странная (реакция общества – 24 Канал), потому что мы неоднократно подчеркиваем прагматический взгляд. Все, что можно – нужно забирать. Подразумевается, перестроить сегодня военно-промышленный комплекс стран НАТО под нужды Украины и потребности этой войны. Гораздо лучше, если это будет существенно ускорено здесь и сейчас, чтобы разгромить Россию.

Важно понять и то, что не все готовы быть украинцами. Не все готовы платить максимальную цену. Готовы давать возможности, но не идти так, как Украина сегодня идет. Решать историческую задачу – убрать с карты мировых отношений страну с чрезвычайным имперским комплексом, страну геноцидного типа, которой сегодня является Россия, на сегодня нет желающих.

Их и не будет, потому что мир гуманистический, мир западный живет на немного другом уровне отношений и желаний. Безусловно, только Украина может все это довести до конца.

Мне кажется, что мы все получили в полном объеме. Мы абсолютно четко зафиксировали свою субъектность. Абсолютно точно заставили НАТО пойти на внутреннюю трансформацию, найти для себя новое дело, ради которого надо пройти через модернизацию. И абсолютно точно хотели получить все гарантии, которые нам нужны – экономические, финансовые, военные.

Более того, по сути по умолчанию получили приглашение: "побеждайте – мы дадим все".

– Мы привыкли к тому, что у нас либо зрада, либо победа. У нас нет среднего решения, поэтому нужна была конкретная бумажка с решением, что Украина вступает в НАТО.

Я смотрю на это так: НАТО идет к Украине, а не Украина идет к НАТО. Это не о предательстве или победе, это об историчности момента.

Акценты будут расставлены по другому. Безусловно. Украина станет ключевым партнером НАТО и НАТО будет идти в Украину. Потому что у Украины будет огромный опыт другой глобальной системы безопасности.

Меньше завышенных ожиданий. Надо просто продолжать системно делать работу, которая уже началась 18 месяцев назад. Эта работа будет иметь соответствующие последствия.

Для украинцев это исторический выбор. А исторический выбор всегда делает ограниченное количество людей. Так случилось, что это Украина.

Нападет ли Путин на НАТО

– Путин не всегда понимает, что уже проигрывает войну. Уволили даже Ивана Попова, который в закрытых телеграм-чатах сказал об определенных проблемах армии России. Гурулев вынес это на обсуждение и там распространяется огромная зрада, якобы как он посмел сказать о проблемах в армии.

Но вместе с тем, по вашему мнению, может ли такое быть, что Путин в конце концов поймет, что проиграет эту войну, и поэтому нападет на НАТО? Чтобы проиграть не Украине, а НАТО.

Что касается российской армии. Да все у них классно, пусть так и будет. Пусть они продолжают быть такими, какие есть. Это же правильно для нас: чем хуже у них, тем лучше нам.

Для нас лучше, чтобы они выглядели, как Попов рассказывал. Пусть они об этом говорят и ничего не делают. И главное, пусть не снимают министра обороны Сергея Шойгу и особенно доверяют Валерию Герасимову. Мне кажется, это фантастические личности, которые действительно полезны на тех местах, которые занимают. Это, конечно, с иронией для нашего рынка, и без иронии для их рынка.

А Путин действительно не адекватный человек и не будет адекватно реагировать на происходящее. То есть эти иллюзии, которые продолжают артикулировать представители западных элит относительно разговоров и договоренностей с Путиным, крайне опасны.

Путин не реалистичный человек, он человек с маленьким жизненным опытом и большой обидой на все, что может быть. Он нереалистично оценивает события, которые происходят в мире и войне. Договориться с ним ни о чем нельзя, ожидать какую-то трансформацию невозможно. То, что он приведет политические элиты к какой-то внутренней дискуссии, как выйти из этой войны, чтобы уменьшить последствия – тоже нереалистично. Надо забыть об этом.



Владимир Путин / Фото РосСМИ

Украина с партнерами должна довести эту войну до финала – до проигрыша путинской элиты, до проигрыша путинской России. Не значит, что все они пропутинские, но они не понимают цены, которую платят за эту войну.

И в конце концов довести Россию до трансформации. К переходу этой России к другому типу России. Нет разницы, как она территориально будет выглядеть. С политической точки зрения должен произойти такой процесс.

Теперь перейдем к вашему достаточно ироническому вопросу – "Россия не может ни на кого напасть". И вообще Россия проигрывает войну исключительно Украине. Даже если она попытается атаковать какую-то страну НАТО, это не будет уже иметь никакого смысла. Потому что сегодня все видят, что с конвенционной точки зрения (с точки зрения использования тех или иных ресурсов, обычного оружия) Россия совершенно не является страной, которая умеет воевать.

Россия сражается исключительно количественно. Я понимаю, что нужно с уважением относиться к оппоненту, о чем периодически напоминают наши военные. Но это не уважение к оппоненту, который понимает, что он делает и минимизирует потери и используемые ресурсы. Россия демонстрирует, что она идет навалом, количественно, объемно. Взять даже минирование (на Юге Украины – 24 Канал), где она переформатирует нормативы.

Поэтому Россия не может напасть ни на кого. Это будет лишено всякого смысла, потому что у России нет ресурса воевать не то, что с НАТО. Но парадокс в том, что НАТО никак не может это осознать. Альянс, даже без опыта участия в крупных войнах, на 10 голов выше с военной точки зрения России. Поэтому Россию вообще не надо бояться.

Есть только 2 вопроса, которые надо решить относительно нее:

Ускорить крах российского ВПК и российской армии, которая должна проиграть (в войне с Украиной – 24 Канал) и сбежать. Только это спровоцирует внутренние бунты, которые приведут к трансформации российской политической системы.

Второй вопрос: как можно быстро взять под фундаментальный контроль ядерные арсеналы России.

Это нужно сделать даже не потому, что Россия может использовать его, а потому, что мы не понимаем, в каком оно состоянии. Только посмотрите на состояние российской армии и ее оружия, посмотрите на все, что они украли. Мы не знаем, не могут ли эти арсеналы взорваться просто потому, что они там находятся не в адекватном состоянии и без какого-либо контроля.

Уже не имеет значения, что будет делать Путин дальше. В этой войне уже точно заложено, как она будет финализироваться.

Угрозы ядерным оружием

– Я пристально наблюдала, как Россия будет подавать эту историю с НАТО. Сейчас много ботов набегает и насмехается над тем​, что Украину не взяли в НАТО. Именно так они пытаются перефразировать эту историю, хотя мы и не надеялись на то, что нас возьмут в Альянс уже сегодня.

Зато сейчас у россиян несется истерия по поводу SCALP-EG, ATACMS, F-16 и кассетных боеприпасов. В России Лавров начал разгонять, что F-16 могут нести ядерные боеприпасы. Поэтому, по их мнению, теперь Украина будет угрожать ядерным оружием.

Лавров, конечно, еще тот ньюзмейкер с его феерической неадекватностью. Но между тем у нас же идет война. Россия начала ее без всяких юридических мандатов на это. Россия ежедневно, каждый вечер и каждую ночь атакует крылатыми ракетами гражданское население.

Они используют те же МИГ-31, которые также являются носителями ядерного оружия. Они якобы перемещают ядерное оружие из одной страны в другую. Они минируют ядерные объекты. То есть используют все, что нарушает глобальные стандарты безопасности, в том числе и нуклеарные. О чем этот субъект по фамилии Лавров вообще говорит?

Украина же наоборот, в рамках международного права использует все абсолютно легальные и мотивированные юридические инструменты для защиты своей территории. Мы абсолютно вправе это делать, и мы будем это делать, независимо от того, что говорит то или иное лицо из окружения Путина.

Я вообще считаю, что на заявления россиян надо обращать меньше внимания. Ведь они сегодня не являются субъектными и не понимают в полном объеме, что происходит, и точно не понимают, какими будут личные последствия для каждого из них.

Мы должны придерживаться четкой программы действий:

Во-первых: давить на наших партнеров, чтобы они как можно скорее передали нам дальнобойное оружие.

Во-вторых, нам необходимо обеспечить максимально быстрое использование этих инструментов в войне.

В-третьих, мы должны использовать эти инструменты эффективно, чтобы существенно увеличить количество уничтоженных инфраструктурных объектов российских оккупационных администраций, а также – существенно увеличить количество уничтоженных российских мобилизационных резервов.

Это все, что мы можем и должны делать. Главное – не обращать внимание (на таких субъектов – 24 Канал). К примеру, в России есть один ключевой персонаж, который постоянно рассказывает о "ядерном пепле" – субъект по фамилии Медведев. Напоминаю, что этот человек когда-то был президентом России.

Именно поэтому выступления Медведева – это квинтэссенция уровня российской политической элиты последних 20 и более лет, начиная с позднего Ельцина. Они просто не являются носителями информации, которая бы говорила о том, что они реалистично оценивают происходящее. Они говорят абсолютно пропагандистские вещи, на которые можно не обращать внимание.



Дмитрий Медведев / РосСМИ

Поэтому Украина имеет право получить все необходимые инструменты и использовать их, как будет считать нужным, на оккупированных территориях. А Лаврову уже лучше искать международные юридические компании, готовые защищать безусловных военных преступников.

Для этого можно создавать специальные фонды и подписывать договора с соответствующими конторами, которые уже могут изучать юридические дела. Возможно, они дадут таким субъектам совет меньше говорить бред, который может быть имплементирован в уголовные дела. Потому что своими словами Лавров непосредственно участвует в планировании коллективного преступления.