Квартира, гараж и три машины: что еще интересного в декларации Путина за 6 лет

В России была опубликована декларация Владимира Путина. Следует заметить, что она не слишком отличается от предыдущих годов. Существенным отличием является разве что состояние диктатора.

Политтехнолог Михаил Шейтельман в эфире 24 Канала заметил, что Путин решил показать свое состояние несколько большим, чем обычно. Хотя все понимают, что даже эти цифры ой как далеки от реальности.

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Состояние Путина по состоянию на 2024 год

Российская центральная избирательная комиссия опубликовала состояние Владимира Путина за последние 6 лет. Так стало известно, что за это время Путин якобы заработал 67 миллионов рублей хранящихся на десяти счетах. Это, мол, зарплата президента России, доход от вкладов в банках ценных бумаг, а также пенсия, в частности военная, и продажа имущества.

Путин также имеет квартиру в Санкт-Петербурге размером 77 квадратных метров и гараж в 18 квадратных метров. В гараже якобы стоят три довольно старые машины ГАЗ 1960 и 1965 годов и "Нива".

Рассказали также, что Путин владеет автомобильным прицепом "Скиф" 1987 года выпуска.

67 миллионов – это не так много денег. Но ведь россиянам было бы стыдно если бы их президент вообще был бы "нищебродом". Для избирателя Путина миллион это много, а человек у которого 67 миллионов – это уже божество,

– отметил Михаил Шейтельман.

Российские чиновники не особо скрывают свое состояние ведь показывать что они живут на последние деньги проигрышная стратегия. Россияне как избиратели не будут уважать политиков без денег, хотя формально это может быть и не так.

"Зачем ему прятать эти суммы? Напротив, пусть все смотрят что Путин обеспеченный человек нормально зарабатывает", – добавил политтехнолог.

Что известно о реальном состоянии Путина

Декларация российского диктатора очевидно фейковая. Еще в декларации за 2020 год у Путина была уже упомянута квартира в Петербурге тот же гараж и три машины, а его состояние тогда оценили в почти 10 миллионов рублей. Однако почему-то ни одного упоминания о резиденции на Валдае площадь которого превышает 17 тысяч квадратных метров.

Нет и задекларированного "дворца Путина" в Геленджике площадь которого также вне 17 тысяч квадратных метров. Его стоимость – миллиард долларов.



Не упомянуто также о специальном бронепоезде, который создали для передвижения Путина по стране. Его стоимость составляет около миллиарда рублей (более 400 миллионов гривен более 100 миллионов долларов).



По данным расследования оппозиционного издания "Проект" через кипрский оффшор Путин получает доходы от продажи водки "Путинка". По подсчетам "Проекта" производство роялти и продажа "Путинки" с 2004 по 2019 год могли принести от 400 миллионов до 500 миллионов долларов.



В 2023 году издание Декларация российского диктатора очевидно фейковая. Еще в декларации за 2020 год у Путина была уже упомянута квартира в Петербурге тот же гараж и три машины, а его состояние тогда оценили в почти 10 миллионов рублей. Однако почему-то ни одного упоминания о резиденции на Валдае площадь которого превышает 17 тысяч квадратных метров.Нет и задекларированного "дворца Путина" в Геленджике площадь которого также вне 17 тысяч квадратных метров. Его стоимость – миллиард долларов.Не упомянуто также о специальном бронепоезде, который создали для передвижения Путина по стране. Его стоимость составляет около миллиарда рублей (более 400 миллионов гривен более 100 миллионов долларов).По данным расследования оппозиционного издания "Проект" через кипрский оффшор Путин получает доходы от продажи водки "Путинка". По подсчетам "Проекта" производство роялти и продажа "Путинки" с 2004 по 2019 год могли принести от 400 миллионов до 500 миллионов долларов.В 2023 году издание The Sydney Morning Herald назвало Владимира Путина вероятно самым богатым человеком в мире. Американский финансист и правозащитник Билл Браудер предположил, что состояние российского диктатора еще по состоянию на 2017 год могло превышать 200 миллиардов долларов. Деньги он, однако, хранит не на свое имя. По словам Браудера, средства Путина распределяются через тайную сеть подставных компаний и доверенных лиц.

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