Зеленский утвердил законопроект о возобновлении декларирования для всех сотрудников СБУ

7 ноября Владимир Зеленский утвердил законопроект о возвращении обязательного декларирования для всех сотрудников Службы безопасности Украины. Президент призвал Верховную Раду безотлагательно принять этот документ, чтобы можно было проверять образ жизни и имущество сотрудников СБУ.

Об этом он сообщил в официальном обращении.

Что известно о возвращении декларирования в СБУ?

Владимир Зеленский сообщил, что утвердил законопроект о возвращении обязательного декларирования для всех сотрудников Службы безопасности Украины. Он подчеркнул, что информация об их образе жизни и имуществе должна быть доступна для проверок и последующего привлечения к ответственности.

Сегодня же я утвердил законопроект о возвращении обязательного декларирования для всех сотрудников СБУ, чтобы их образ жизни и все, что у них есть, были доступны для проверок и привлечения к ответственности. Так же, как и в других органах, и, кстати, не только правоохранительных,

– заявил Зеленский.

Он призвал народных депутатов безотлагательно принять соответствующий закон.

Отдельно Зеленский прокомментировал ситуацию в СБУ. Он отметил результаты работы спецподразделения "Альфа", которое наносит наибольшее количество ударов по российским оккупантам. В то же время президент хотел бы видеть такие результаты и от других подразделений СБУ.

Однако новости о Службе безопасности, появившиеся на этой неделе, Зеленский назвал "откровенно неприятными", "позорными" и "абсолютно недопустимыми". Из-за этой ситуации в СБУ уже были уволены сотрудники, а впереди будут и новые кадровые решения.

Президент подчеркнул, что расследование должно установить всю правду, а все заказчики преступлений и насилия против людей должны быть наказаны.