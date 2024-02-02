Нардепы массово скупали авто и квартиры во время войны: "обновки" - у каждого третьего

В Украине 31 января истек срок для подачи деклараций государственными служащими, в том числе нардепами. В частности, чиновники должны были подать декларации за 2021 и 2022 годы.

Журналисты “Экономической правды” отметили, что каждый третий народный депутат, который подал декларацию за 2022 год, только за первый год от вторжения России приобрел новый автомобиль или недвижимость. Больше всего приросли ценными активами представители партий “Слуги народа” и бизнес-группы “Доверие”.

Интересно "Слугу народа", который отвечает за нацбезопасность, заметили на Мальдивах

Каждый третий депутат приобрел авто или квартиру после 24 февраля

В анализе, проведенном ЭП, было обнаружено, что члены парламента и их близкие родственники активно покупают, приобретают в собственность или пользуются новыми автомобилями и недвижимостью. Анализ сосредотачивался прежде всего на 2022 году, поскольку отчетов за 2023 год было недостаточно. Однако ожидается, что цифры, вероятно, будут еще выше.

В течение первого года войны народные депутаты задекларировали всего 134 новых транспортных средства в дополнение к 304 автомобилям, которыми они уже владели. Примечательно, что 109 депутатов задекларировали приобретение по меньшей мере одного нового автомобиля. Удивительно, но четверть депутатов или не имеют ни одного автомобиля, или не подали необходимых деклараций.

Журналисты ЭП также обращала внимание на значительный рост продаж Mercedes, BMW и Lexus в Украине с 2022 по 2023 год, что превысило даже довоенный 2021 год. Последнее исследование указывает на то, что народные депутаты предлагают репрезентативный снимок общества, среди которых популярными брендами являются Mercedes (19 автомобилей) и Lexus (11 автомобилей).

В сфере недвижимости наблюдается удивительно похожая тенденция. Члены парламента сейчас владеют 260 новыми объектами недвижимости, в дополнение к почти тысяче ранее приобретенных до вторжения России, включая квартиры, дома и земельные участки. Примечательно, что каждый третий депутат сумел приобрести новую недвижимость.

При ближайшем рассмотрении становится очевидным, что депутаты из бизнес-группы "Доверие" и правящей партии "Слуга народа" владеют наибольшей долей новых активов в своих фракциях, в частности автомобилями и недвижимостью.

Стоит отметить, что приобретение недвижимости не всегда предусматривает прямую покупку, особенно когда речь идет о жилье, которое часто сдается в аренду. Популярность приобретения недвижимости в пользование, а не в собственность, значительно возросла со времен, предшествовавших Великой войне. Это открытие следует из комплексного анализа, проведенного на основе примерно 1 500 активов, которые депутаты накопили с сентября 2019 года.



У кого из нардепов есть машины / Скриншот 24 Канала

Доля депутатов, имеющих авто и недвижимость, изменилась

Журналисты ЭП также обнаружили, что существует разительная разница во владении автомобилями и недвижимостью членами парламента до и после февраля 2022 года. Согласно данным, 58% депутатов владели автомобилями до этой даты, но после февраля 2022 года эта цифра снизилась до 45%. Интересно, что до того, как депутаты получили свои значки в 2019 году, уровень владения автомобилями был значительно выше – 77%.

В отчете также освещено владение народными депутатами недвижимостью. Из почти тысячи объектов недвижимости 59% были в собственности до февраля 2022 года, но после указанной даты этот показатель уменьшился до 45%. До избрания народными депутатами уровень владения недвижимостью составлял 72%.

Стоит отметить, что большинство задекларированного депутатами имущества находится в аренде или в "другом пользовании". Последний термин может охватывать различные договоренности, такие как сервитуты на недвижимость или использование автомобилей, принадлежащих родственникам или друзьям.

Изменения во владении недвижимостью можно объяснить обстоятельствами войны, что продолжается, поскольку многие украинцы не решаются инвестировать в физические активы, такие как недвижимость. Однако ситуация с владением автомобилями вызывает определенные вопросы. Вполне вероятно, что депутаты не желают публично демонстрировать свои недавние авто, приобретенные во время войны.

Важно отметить, что руководящая фракция "Слуга народа" сначала использовала войну как повод для того, чтобы не публиковать декларации. Однако под давлением Международного валютного фонда они в конце концов согласились их обнародовать. Каждый депутат, возможно, считал, что аренда будет менее противоречивой, чем покупка, но если взглянуть на общую картину, то вырисовывается другой нарратив.