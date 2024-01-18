Сквер "Да Винчи" и улица Монастырского: в Киеве переименовали еще 29 объектов
Источник:Киевский городской совет
Киевский городской совет на заседании 18 января принял решение о переименовании еще 29 объектов в столице. Причиной соответствующих решений стал процесс дерусификации и желания увековечения украинских героев в Киеве.
Отныне в Киеве появится сквер в честь Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла или улица имени Дениса Монастырского. В столице городские власти совместно с общественностью продолжают процесс деколонизации и дерусификации городской топонимики.
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Новые названия улиц и проспектов
На пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва большинством депутатов принято решение о переименовании 29 объектов в столице Украины. Жители сделали свой выбор и на основе этих результатов депутатский корпус сообщил результат.
В городе-герое Киеве не должно быть топонимов, возвеличивающих русскую империю и русский империализм. В частности, сегодня были изменены названия еще 29 объектов. Скверу в Печерском районе присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, безымянной площади в Деснянском районе название Героев Чернигова,
– подчеркнул секретарь городского совета Владимир Бондаренко.
Какие улицы переименовали
Печерский район:
- улица Салтыкова-Щедрина – улица Сергея Миронова;
- сквера между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;
- скверу между улицами Бастионной и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.
Шевченковский район:
- переулок Тропинина – переулок Анатолия Кудрицкого;
- улица Отто Шмидта – улица Князя Владимира Мономаха;
- улица Академика Туполева – улица Мечты;
- часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) – улица Праведников.
Святошинский район:
- улица Григория Онискевича – улица Павла Глазового;
- улица Анатолия Пантелькина – улица Владимира Гапоненко;
- бульвар Кольцова – бульвар Николая Руденко;
- улица Николая Краснова – улица Гетьмана Кирилла Разумовского;
- улица Спартаковская – улица Бахчисарайская;
- улица Огарева – улица Александра Оксанченко;
- улица Червонозаводская – улица Алексея Бездольного.
Днепровский район:
- улица Бажова – улица Сергея Набоки;
- улица Плеханова – улица Бориса Мартоса;
- улица Комбинатная – улица Дениса Рачинского;
- улица Петра Запорожца – улица Черных Запорожцев.
Соломенский район:
- улица Бакунина – улица Олега Афанаса;
- переулок Металлистов – переулок Оксаны Ворониной;
- улица Академика Карпинского – улица Академика Возианова;
- переулок Федосеева – переулок Марьяна Гаденко;
- улица Сурикова – улица Дениса Монастырского.
Деснянский район:
- безымянной площади на пересечении улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";
- улица Тургенева – улица Михаила Осадчего.
В Голосеевском районе улица Сеченова теперь будет именоваться улицей Зои Бутенко. В Подольском районе на смену улице Верещагина появится улица Ворзельская. В Дарницкий район улица Канальная теперь называется улица Глеба Бабича. В Оболонском районе улицу Ермака переименовали в улицу Михаила Горыня.
Декоммунизация и дерусификация
- В конце прошлого года в Киеве демонтировали памятник Николаю Щорсу на бульваре Шевченко. О необходимости такого поступка говорили, по меньшей мере, в течение нескольких лет. Монумент будет храниться в Государственном музее авиации имени Антонова
- Несколько месяцев назад, а если быть точным – 15 ноября, в Киеве снесли еще одно упоминание о России. Речь о памятник Александру Пушкину. Монумент более полутора лет от полномасштабного вторжения стоял в киевском парке имени Ивана Багряного в Соломенском районе столицы.