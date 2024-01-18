Сквер "Да Винчи" и улица Монастырского: в Киеве переименовали еще 29 объектов

Киевский городской совет на заседании 18 января принял решение о переименовании еще 29 объектов в столице. Причиной соответствующих решений стал процесс дерусификации и желания увековечения украинских героев в Киеве.

Отныне в Киеве появится сквер в честь Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла или улица имени Дениса Монастырского. В столице городские власти совместно с общественностью продолжают процесс деколонизации и дерусификации городской топонимики.

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Новые названия улиц и проспектов

На пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва большинством депутатов принято решение о переименовании 29 объектов в столице Украины. Жители сделали свой выбор и на основе этих результатов депутатский корпус сообщил результат.

В городе-герое Киеве не должно быть топонимов, возвеличивающих русскую империю и русский империализм. В частности, сегодня были изменены названия еще 29 объектов. Скверу в Печерском районе присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, безымянной площади в Деснянском районе название Героев Чернигова,

– подчеркнул секретарь городского совета Владимир Бондаренко.

Какие улицы переименовали

Печерский район:

улица Салтыкова-Щедрина – улица Сергея Миронова;

сквера между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;

скверу между улицами Бастионной и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.

Шевченковский район:

переулок Тропинина – переулок Анатолия Кудрицкого;

улица Отто Шмидта – улица Князя Владимира Мономаха;

улица Академика Туполева – улица Мечты;

часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) – улица Праведников.

Святошинский район:

улица Григория Онискевича – улица Павла Глазового;

улица Анатолия Пантелькина – улица Владимира Гапоненко;

бульвар Кольцова – бульвар Николая Руденко;

улица Николая Краснова – улица Гетьмана Кирилла Разумовского;

улица Спартаковская – улица Бахчисарайская;

улица Огарева – улица Александра Оксанченко;

улица Червонозаводская – улица Алексея Бездольного.

Днепровский район:

улица Бажова – улица Сергея Набоки;

улица Плеханова – улица Бориса Мартоса;

улица Комбинатная – улица Дениса Рачинского;

улица Петра Запорожца – улица Черных Запорожцев.

Соломенский район:

улица Бакунина – улица Олега Афанаса;

переулок Металлистов – переулок Оксаны Ворониной;

улица Академика Карпинского – улица Академика Возианова;

переулок Федосеева – переулок Марьяна Гаденко;

улица Сурикова – улица Дениса Монастырского.

Деснянский район:

безымянной площади на пересечении улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";

улица Тургенева – улица Михаила Осадчего.

В Голосеевском районе улица Сеченова теперь будет именоваться улицей Зои Бутенко. В Подольском районе на смену улице Верещагина появится улица Ворзельская. В Дарницкий район улица Канальная теперь называется улица Глеба Бабича. В Оболонском районе улицу Ермака переименовали в улицу Михаила Горыня.

Декоммунизация и дерусификация