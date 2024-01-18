Сквер "Да Винчи" и улица Монастырского: в Киеве переименовали еще 29 объектов

18 января 2024, 19:31
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Источник:

Киевский городской совет

Киевский городской совет на заседании 18 января принял решение о переименовании еще 29 объектов в столице. Причиной соответствующих решений стал процесс дерусификации и желания увековечения украинских героев в Киеве.

Отныне в Киеве появится сквер в честь Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайла или улица имени Дениса Монастырского. В столице городские власти совместно с общественностью продолжают процесс деколонизации и дерусификации городской топонимики.

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Новые названия улиц и проспектов

На пленарном заседании ІІ сессии Киевского городского совета ІХ созыва большинством депутатов принято решение о переименовании 29 объектов в столице Украины. Жители сделали свой выбор и на основе этих результатов депутатский корпус сообщил результат.

В городе-герое Киеве не должно быть топонимов, возвеличивающих русскую империю и русский империализм. В частности, сегодня были изменены названия еще 29 объектов. Скверу в Печерском районе присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло, безымянной площади в Деснянском районе название Героев Чернигова,
– подчеркнул секретарь городского совета Владимир Бондаренко.

Какие улицы переименовали

Печерский район:

  • улица Салтыкова-Щедрина – улица Сергея Миронова;
  • сквера между улицей Михаила Емельяновича-Павленко и Ипподромным переулком присвоено имя Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло;
  • скверу между улицами Бастионной и Михаила Бойчука присвоено имя Николая Мозгового.

Шевченковский район:

  • переулок Тропинина – переулок Анатолия Кудрицкого;
  • улица Отто Шмидта – улица Князя Владимира Мономаха;
  • улица Академика Туполева – улица Мечты;
  • часть улицы Оранжерейной (от улицы Юрия Ильенко до улицы Дорогожицкой) – улица Праведников.

Святошинский район:

  • улица Григория Онискевича – улица Павла Глазового;
  • улица Анатолия Пантелькина – улица Владимира Гапоненко;
  • бульвар Кольцова – бульвар Николая Руденко;
  • улица Николая Краснова – улица Гетьмана Кирилла Разумовского;
  • улица Спартаковская – улица Бахчисарайская;
  • улица Огарева – улица Александра Оксанченко;
  • улица Червонозаводская – улица Алексея Бездольного.

Днепровский район:

  • улица Бажова – улица Сергея Набоки;
  • улица Плеханова – улица Бориса Мартоса;
  • улица Комбинатная – улица Дениса Рачинского;
  • улица Петра Запорожца – улица Черных Запорожцев.

Соломенский район:

  • улица Бакунина – улица Олега Афанаса;
  • переулок Металлистов – переулок Оксаны Ворониной;
  • улица Академика Карпинского – улица Академика Возианова;
  • переулок Федосеева – переулок Марьяна Гаденко;
  • улица Сурикова – улица Дениса Монастырского.

Деснянский район:

  • безымянной площади на пересечении улиц Радунской и Милославской присвоено название "площадь Героев Чернигова";
  • улица Тургенева – улица Михаила Осадчего.

В Голосеевском районе улица Сеченова теперь будет именоваться улицей Зои Бутенко. В Подольском районе на смену улице Верещагина появится улица Ворзельская. В Дарницкий район улица Канальная теперь называется улица Глеба Бабича. В Оболонском районе улицу Ермака переименовали в улицу Михаила Горыня.

Декоммунизация и дерусификация

  • В конце прошлого года в Киеве демонтировали памятник Николаю Щорсу на бульваре Шевченко. О необходимости такого поступка говорили, по меньшей мере, в течение нескольких лет. Монумент будет храниться в Государственном музее авиации имени Антонова
  • Несколько месяцев назад, а если быть точным – 15 ноября, в Киеве снесли еще одно упоминание о России. Речь о памятник Александру Пушкину. Монумент более полутора лет от полномасштабного вторжения стоял в киевском парке имени Ивана Багряного в Соломенском районе столицы.
Автор: Дмитро Усик