После общественной критики закона № 12414 Верховная Рада Украины 31 июля приняла президентский законопроект, который должен вернуть независимость НАБУ и САП. Этому поспособствовали десятидневные протесты, которые прокатились по крупным городам Украины.

В СМИ появились предположения, что проверки и попытки реформирования антикоррупционных органов начались после того, как НАБУ начало расследование в отношении ряда высокопоставленных чиновников. Директор НАБУ Семен Кривонос лично ответил на подобные тезисы, эксклюзивно для 24 Канала.

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Расследование накануне

Кривонос отметил, что как должностное лицо и директор НАБУ он не может комментировать отдельные дела и фамилии, в частности те, которые находятся на этапе досудебного расследования или активных следственно-розыскных действий.

Наша работа, особенно последние полгода, демонстрирует существенные результаты. Это и дело против вице-премьер-министра Алексея Чернышева, разоблачения ряда преступных организаций, разоблачения в сфере обороны. Мы действительно начали выходить на ТОП-коррупционные дела,

– подчеркнул Кривонос.

Кривонос сказал, что активность антикоррупционных органов стала тем фактором, который и вызвал "определенный кризис". В том числе и работа по ТОП-должностных лиц.

Говорится и о операции "Чистый город" в пределах Киевского горсовета, и о расследовании дел по высокопоставленным чиновникам из ОПУ. Уже ведется расследование против экс-заместителя руководителя Офиса Президента Ростислава Шурмы, которое готовится к направлению в суд.

Поэтому, так, в целом эффективность Национального антикоррупционного бюро, которое законом определено как орган, который должен бороться с ТОП-коррупцией, создает неудобства для ТОП-чиновников,

– подчеркнул глава НАБУ.

Кривонос отдельно поблагодарил общество за активную позицию в содействии по сохранению независимости антикоррупционных органов. Он подчеркнул, что сейчас все инструменты для эффективной работы в НАБУ и САП есть.