Специалисты военного класса должны оценить, был ли у них умысел на совершение преступления. Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Читайте также Бывшего командующего ОТУ "Харьков" Галушкина снова арестовали

Нужна глубокая оценка

Николай Маломуж отметил, что война состоит не только из успехов и побед. Есть оборона, просчеты, отступления. Поэтому нельзя квалифицировать только конкретными статьями Уголовного кодекса. Здесь должна быть оценка специалистов военного класса, был ли умысел на совершение преступления. Например, когда командир умышленно покинул поле боя без причины, приказа, а не для сохранения жизней военных, когда не было шансов держать позиции.

Это должны оценить люди, которые реально сегодня воюют, координируют работу, могут давать квалифицированную оценку, определиться с военными юристами, есть ли здесь состав преступления. Поэтому вторая составляющая – следователи должны быть военными, которые глубоко знают военное законодательство, военные боевые операции, последствия, как действовать в состоянии той или иной необходимости,

– подчеркнул генерал армии.

По его словам, если были другие составы преступления, например, измена, взятки, издевательства над военными, здесь может прямо стоять вопрос об ответственности за преступление. По предварительным данным, такого не было. Ставится вопрос о том, что неэффективно действовали на поле боя, поэтому здесь большое расхождение. Поэтому этих генералов не должны не арестовывать, потому что их вина еще не доказана.

"Поэтому если не было реального умысла на преступление, то такой подход неправильный. Глубокая оценка прежде всего специалистов комиссионно, а тогда определение, подлежат ли они ответственности. Если подлежат, то от военной прокуратуры, следственных и военных судов", – подчеркнул экс-руководитель Службы внешней разведки Украины.

Напомним, бригадного генерала Юрия Галушкина, генерал-лейтенанта Артура Горбенко и полковника Илью Лапина обвиняются в том, что своим халатным отношением к военной службе они позволили войскам России захватить часть территории Липецкой сельской тергромады Харьковского района. Кроме этого, говорится, что действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по обороне государственной границы в зоне их ответственности. Отмечается, что один из генералов неправильно определил позиции для бригады, они не соответствовали ее боевым мощностям.