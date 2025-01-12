Прокурор по делам против Трампа подал в отставку

Специальный прокурор США Джек Смит, который вел федеральные дела против Дональда Трампа по обвинениям в попытке отменить поражение на выборах 2020 года и неправомерном обращении с секретными документами, подал в отставку.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reurters.

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Прокурор Джек Смит подал в отставку

Смит подал в отставку в пятницу из Министерства юстиции, согласно поданному в субботу заявлению к окружному судье США Эйлин Кэннон. В нем просил отменить приказ, который выдала, заблокировав публикацию его окончательного отчета.

В агентстве отметили, что сообщение об отставке прокурора появилось в сноске в заявлении. В частности, в нем говорилось, что специальный советник завершил свою работу, представил окончательный конфиденциальный отчет 7 января и "отделился" от Министерства юстиции 10 января.

Бывший прокурор по делам о военных преступлениях Смит возбудил 2 из 4 уголовных дел в отношении Трампа, с которыми он столкнулся после окончания президентского срока в 2021 году. Впрочем, они прекратились после того, как назначенный республиканцем судья во Флориде закрыл одно из них, а Верховный суд США – с 3 судьями, назначенными Трампом, – постановил, что бывшие президенты имеют полный иммунитет от преследования за официальные действия. Ни одно дело так и не дошло до суда.

После победы Трампа на выборах в 2024 году прокурор отказался от обоих дел, ссылаясь на давнее правило Минюста. Оно запрещает преследовать действующих президентов. Обращаясь в суд с просьбой снять обвинения, команда Смита отстаивала суть возбужденных дел, сигнализируя лишь о том, что неизбежное возвращение республиканца в Белый дом делает их неприемлемыми.

Отставка Смита является еще одним маркером краха уголовных дел против Трампа, которые могут завершиться без юридических последствий для нового президента и вызвать негативную реакцию, что будет способствовать его политическому возвращению,

– отметили в агентстве.

В то же время отметили, отставка прокурора была ожидаемой. Трамп, который часто называл Смита "сумасшедшим", заявил, что уволит его сразу же после инаугурации. Также предполагал, что может

отомстить прокурору и другим лицам, которые проводили против него расследование.

Кстати, Трамп стал первым действующим или бывшим президентом США, который столкнулся с уголовным преследованием. Сначала в Нью-Йорке, где его обвинили в попытке скрыть выплату денег за молчание порнозвезды во время президентской кампании 2016 года.

Позже Смит выдвинул обвинения в незаконном хранении секретных материалов после того, как Трамп покинул пост, и в попытке отменить свой проигрыш на выборах в 2020 году, – кампании, которая спровоцировала штурм Капитолия 6 января 2021 года, подчеркнули журналисты.

Прокуратура Джорджии также выдвинула обвинения из-за попытки республиканца отменить свое поражение на выборах в этом штате.