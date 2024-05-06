Президент подчеркнул, что наше государство делает максимум, чтобы больше оружия поступило на фронт. Кроме того, ведется активная работа с нашими партнерами.

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Ставка и оружие для наших защитников

Владимир Зеленский отметил, что провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Одной из главных тем встречи военно-политического руководства была ситуация на фронте.

Доклад Главкома – он был на передовой, непосредственно в бригадах. Доложил о ключевых вызовах и потребностях. Готовимся. Был также доклад по нашему собственному производству оружия и комплектации наших бригад. Максимум делаем, чтобы дать больше оружия для наших воинов,

– заявил глава государства.

Отдельно на Ставке обсудили поставки от партнеров – сроки и возможность ускорить реальное поступление оружия и снарядов от партнеров.

"За политическими решениями должна быть реальная логистика – реальное получение оружия нашими воинами. Все, кто вовлечен, должны сейчас работать 24 на 7 с партнерами, в частности с Соединенными Штатами", – подчеркнул украинский глава.

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Поздравление пехотинцев с профессиональным праздником

Президент отметил, что в этот день было честью для него поздравить с профессиональным днем наших воинов-пехотинцев.

Это основа наших Вооруженных Сил Украины – это подразделения, что на земле своей силой, действиями, стойкостью определяют, чей флаг на этой земле. И я благодарю каждого нашего воина, всем боевым бригадам, которые делают максимум, чтобы уничтожать оккупанта и защищать Украину, – сказал Зеленский.

Он также отметил, что отметил государственными наградами воинов, которые проявили себя лучше всего именно в боях, и почетными наградами и боевыми знаменами – боевые бригады.

"Спасибо вам, воины! Спасибо всем, кто дает Украине необходимые фронтовые результаты и защищает наше государство и людей", – подчеркнул украинский глава.

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Работа с партнерами и Саммит мира в Швейцарии

Зеленский также отметил, что днем было несколько международных разговоров. Сейчас украинская власть чрезвычайно активно работает, готовя инаугурационный Саммит мира в Швейцарии.

И важно, чтобы на Саммите смогли проявить свое лидерство как можно больше государств, как можно больше субъектов, которые заинтересованы в полной силе Устава ООН и международного права,

– подчеркнул президент.

Глава государства также подчеркнул, что лично пригласил президентов Литвы и Польши – Гитанаса Науседу и Анджея Дуду, премьер-министров Эстонии и Канады – Каю Каллас и Джастина Трюдо. А также поблагодарил за поддержку нашей работы ради справедливого мира – за поддержку Формулы мира.

"Такой мир и настоящее восстановление спокойствия в международных отношениях возможны только при условии, что мировое большинство присоединится к установлению мира и принудит к миру Россию – заставит ее признавать базовые правила нормального сосуществования народов. Я благодарен всем партнерам, которые помогают нам с реализацией этой задачи", – сказал глава государства.

Он также поблагодарил каждого лидера, который коммуницирует с другими, чтобы они тоже были на Саммите и тоже сказали свое слово.

Зеленский отметил, что нынешний мир – это мир большинства, в котором никто не имеет и не должен иметь привилегии навязывать что-то другим народам, тем более насилием.

Все одинаково важны, и каждый народ одинаково заслуживает уважения. Именно в этом – наша Формула мира, она выгодна каждому народу, и Саммит мира позволяет не на словах, а реально показать, кто действительно за равноправие в мире. Завтра и в ближайшие недели будем работать со странами и лидерами – будем говорить, чтобы международное право было поддержано международной солидарностью,

– сказал президент.

Напоследок он поблагодарил каждого и каждой, кто с Украиной, и всем, кто бьется и работает ради того, чтобы жизнь и справедливость побеждали.