Делаем все, чтобы и в Латинской Америке, Африке, Азии слышали правду о терроре россии, – Зеленский

Российский террор уже давно пересек грань, за которой во всем цивилизованном мире стало ясно, что это вопрос глобальной безопасности. Именно поэтому Украина работает над тем, чтобы об этом говорили не только в Европе.

Об этом украинский лидер Владимир Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении.

Важно Убивают абсолютно сознательно, – Зеленский в обращении сравнил российских оккупантов с нацистами

Зеленский подчеркнул, что весь мир должен наказать россию – страну-террористку за все сделанное ею против Украины и международного правопорядка. Президент также анонсировал дипломатическую активность на следующей неделе, которая будет нацелена не только на Европу.

Мы сделаем все, чтобы и в Латинской Америке, и в Африке, и в Азии слышали правду о российском терроре на нашей земле,

– подчеркнул украинский лидер.

Свежее обращение Владимира Зеленского к украинцам: смотрите видео

Главное внимание традиционного ночного обращения Владимира Зеленского было приковано к циничному обстрелу жилых домов в Часовом Яре Донецкой области. По состоянию на вечер 10 июля известно о 15 погибших и 6 пострадавших. Еще более 20 гражданских находятся под завалами, среди них – ребенок.

"Ракетный удар по городу Часов Яр в Донецкой области. Каждый, кто издает приказы на такие удары, каждый, кто их осуществляет по обычным городам, по жилым районам, убивает абсолютно сознательно. После таких ударов они не смогут сказать, что чего-то не знали или не понимали", – подчеркнул Зеленский.

Он заявил, что наказание необратимо для каждого российского убийцы. И посоветовал им не надеяться, что их государство будет их защищать. Россия первая же их бросит, когда изменятся политические обстоятельства.

Ужасный обстрел Часового Яра: смотрите видео