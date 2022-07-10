Про це український лідер Володимир Зеленський сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Важливо росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини, – Зеленський про покарання окупантів

Зеленський наголосив, що весь світ має покарати росію – державу-терориста за все зроблене нею проти України та міжнародного правопорядку. Президент також анонсував дипломатичну активність наступного тижня, яка буде націлена не лише на Європу.

Ми зробимо все, щоб і в Латинській Америці, і в Африці, і в Азії чули правду про російський терор на нашій землі,

– підкреслив український лідер.

Свіже звернення Володимира Зеленського до українців: дивіться відео

Головна увага традиційного нічного звернення Володимира Зеленського була прикута до цинічного обстрілу житлових будинків у Часовому Ярі, що на Донеччині. Станом на вечір 10 липня відомо про 15 загиблих та 6 постраждалих. Ще понад 20 цивільних перебувають під завалами, серед них – дитина.

"Ракетний удар по місту Часів Яр на Донеччині. Кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайних містах, по житлових районах, убиває абсолютно свідомо. Після таких ударів вони не зможуть сказати, що чогось не знали або не розуміли", – наголосив Зеленський.



Він заявив, що покарання невідворотне для кожного російського вбивці. І порадив їм не сподіватися, що їхня держава їх захищатиме. Росія першою ж їх кине, коли зміняться політичні обставини.

Жахливий обстріл Часового Яру: дивіться відео