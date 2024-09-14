Также президент раскрыл детали относительно ситуации на других участках фронта. Кроме этого, Зеленский сказал о сегодняшнем обмене, который удалось провести.

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Обмен пленными

Зеленский рассказал, что в этот день удалось провести еще один обмен пленными и вернуть 103 защитника Украины из российского плена.

Ребята были в неволе еще с двадцать второго года – с первых месяцев войны. Это воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, полицейские, воины других элементов наших Сил обороны и безопасности Украины,

– отметил президент.

Это защитники, в частности, Киевской области, Донецкой – это и Мариуполь, и "Азовсталь", и другие части области. Также захваченные в плен в Харьковской и Херсонской областях.

"Среди них есть ребята в тяжелом состоянии – после ранений. Всем будет оказана необходимая помощь", – заверил глава государства.

Зеленский поблагодарил команду, которая занимается обменами, а также всем нашим боевым бригадам, что пополняют обменный фонд для нашего государства.

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Операция в Курской области и ситуация на фронте

Президент отметил, что Курская операция, в частности, способствовала пополнению обменного фонда. Именно относительно этих действий нашей армии Владимир Зеленский говорил с главнокомандующим Александром Сырским.

Доклад по фронту: Донецкая область, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно. Также доложил по Курской области – по нашим действиям и реакции врага. Как это и было предусмотрено, защищаем наш фундаментальный интерес – приблизить мир,

– сказал глава государства.

Он также отметил, что Украина давит на Россию и делает все, чтобы война ощущалась там, откуда ее принесли в Украину.