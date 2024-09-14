Також президент розкрив деталі стосовно ситуації на інших ділянках фронту. Окрім цього, Зеленський сказав про сьогоднішній обмін, який вдалося провести.

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Обмін полоненими

Зеленський розповів, що цього дня вдалося провести ще один обмін полоненими та повернути 103 захисники України з російського полону.

Хлопці були в неволі ще з двадцять другого року – з перших місяців війни. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії, прикордонники, поліцейські, воїни інших елементів наших Сил оборони та безпеки України,

– зазначив президент.

Це захисники, зокрема, Київщини, Донеччини – це і Маріуполь, і "Азовсталь", і інші частини області. Також захоплені в полон на Харківщині, Херсонщині.

"Серед них є хлопці у важкому стані – після поранень. Усім буде надано необхідну допомогу", – запевнив глава держави.

Зеленський подякував команді, яка займається обмінами, а також усім нашим бойовим бригадам, які поповнюють обмінний фонд для нашої держави.

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Операція на Курщині та ситуація на фронті

Президент зазначив, що Курська операція, зокрема, сприяла поповненню обмінного фонду. Саме стосовно цих дій нашої армії Володимир Зеленський говорив з головнокомандувачем Олександром Сирським.

Доповідь щодо фронту: Донеччина, ключові напрямки. Тримаємо позиції, як би це не було важко. Також доповів по Курщині – по наших діях та реакції ворога. Як це і було передбачено, захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир,

– сказав глава держави.

Він також зауважив, що Україна тисне на Росію та робить усе, щоб війна відчувалася там, звідки її принесли в Україну.