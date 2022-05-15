Делаем все для победы, – Kalush Orchestra поблагодарили Зеленского за поддержку

Сегодня, 14 мая, группа Kalush Orchestra зажигает на сцене финала Евровидения-2022. Перед выступлением их поддержал и зарядил на победу украинский президент Владимир Зеленский. Музыканты поблагодарили его за поддержку.

Любая победа очень важна, – Зеленский поддержал Kalush Orchestra

Видеообращение к представителям Украины на Евбровидении-2022 Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в инстаграме.

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Да, это не война. Тем не менее, для нас сегодня любая победа очень важна, поэтому болеем за наших,

– сказал Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский поддержал Kalush Orchestra перед финалом: смотрите видео



В свою очередь, украинские музыканты поблагодарили лидера нашего государства за поддержку и ободряющие слова. Kalush Orchestra пообещали президенту сделать для победы все возможное.

"Спасибо! Вы большой пример для нас, нации и мира! Равняемся на вас и сделаем все для победы Украины", – ответили участники группы в инстаграме.

Kalush Orchestra покорили публику Евровидение-2022

Украинская группа со своей одновременно драйвовой и щемящей песней Stefania выступили на финале конкурса под номером 12. Их исполнение и зажигательные танцы произвели настоящий фурор в Турине, где в этом году проходит Евровидение. Kalush Orchestra получили безумный отклик аудитории – им подпевали тысячи зрителей.

Песня, музыка, постановка шоу, костюмы и декорации объединили традиции и современность – благодаря этому миллионы людей в мире смогли погрузиться в настоящий украинский колорит.

Выступление Kalush Orchestra в финале Евровидения-2022: смотрите видео

Kalush Orchestra со сцены призвали спасти защитников Мариуполя

Несмотря на то, что Евровидение – праздник музыки и творчества, не стоит забывать, что параллельно с ним в сердце Европы идет война. Kalush Orchestra напомнили миру о трагедии в украинском Мариуполе, призвав помочь и спасти его защитников, которые сейчас находятся на окруженном оккупантами заводе "Азовсталь". Музыкантов не остановила даже угроза дисквалификации с конкурса.

Kalush Orchestra призвали спасти защитников Мариуполя со сцены Евровидения-2022: смотрите видео

Заметим, что по правилам Евровидения его участникам не разрешают публично высказываться о политике, поэтому тему войны в Украине на конкурсе обходят. Нарушение этого запрета чревато дисквалификацией или штрафом.

Однако украинских музыкантов это не испугало. За день до второго полуфинала в инстаграме группы опубликовали фото раненых воинов из "Азовстали" с призывом организовать процедуру экстракции. На этом они не остановились – об Украине, Мариуполе и "Азовстале" со сцены Евровидения-2022 услышал весь мир.

Save Mariupol, save Azovstal now!

– обратился к сообществу солист Kalush Orchestra Олег Псюк.

Обратите внимание – как выглядит Мариуполь сейчас: смотрите видео